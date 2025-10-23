Pese a estar muy lejos de la pelea por el campeonato, para la hinchada de Sporting Cristal el choque ante Universitario por el Torneo Clausura no es un partido más.

Por tal motivo, un importante número de fanáticos celestes prepararon un banderazo de apoyo al plantel profesional, la noche del último miércoles en la puerta del club rimense, en La Florida.

Con cánticos y provistos de bombos, bengalas, fuegos artificiales y banderas, el hincha bajopontino le pidió más que entrega a los jugadores que los recibieron en la puerta de la institución.

Quien tomó la palabra, en nombre de los dirigidos por Paulo Autuori, fue el capitán Yoshimar Yotún, quien les prometió dejar la vida en el campo y llevarse los tres puntos.

El partido entre celestes y cremas está programado para este jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional con arbitraje de Joel Alarcón.

Cabe precisar que el encuentro se jugará solo con hinchada local y no se ha habilitado la tribuna norte del Estadio Nacional.

