Las polémicas por el desempeño del arbitraje en la Liga 1 son de nunca cesar. El árbitro Augusto Menéndez, quien recibió muchas críticas por su actuación durante el Universitario de Deportes vs. Alianza Atlético, fue el principal señalado por los ‘cremas’ del resultado adverso en Sullana (derrota por 3-1).

La principal controversia fue la expulsión de Nelson Cabanillas. El lateral ‘merengue’ no estuvo de acuerdo con la decisión del juez de línea de cobrarle mal saque de banda y aplaudió con sarcasmo el veredicto. Acto seguido, Menéndez le mostró la tarjeta roja.

En el informe arbitral, el árbitro señala que como causal ‘INSULTO’. Luego describe: “Emplear gestos humillantes al aplaudir las decisiones del árbitro asistente y del árbitro del partido”.

Ante este hecho, la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros) le solicitó explicaciones al árbitro con el fin de esclarecer las dudas sobre el informe.

Según RPP, las aclaraciones no tardaron en llegar. Menéndez señala que “el hecho de insultar o humillar no solo es una acción que se realiza de manera verbal, si no también a través de gestos u otro tipo de acciones corporales”.

“La acción realizada por el jugador corresponde una conducta de carácter irrespetuoso y ofensivo hacia la autoridad del partido, por lo que decidí encuadrarla en la causal predeterminada de ‘insulto’”, continuó

“El motivo de la expulsión del jugador del club Universitario fue por actuar de modo ofensivo contra la autoridad del árbitro al aplaudir las decisiones del equipo arbitral tras una reanudación”, finalizó.

