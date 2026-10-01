Conferencia de Fabián Bustos EN VIVO
Bustos asume las riendas con la misión de pelear la recta final del Torneo Clausura 2026 y buscar el histórico tetracampeonato de la Liga 1. Actualmente, la "U" se ubica en el segundo lugar de la tabla, a solo dos puntos del líder Deportivo Garcilaso.
regresa oficialmente a tras confirmarse su fichaje como nuevo director técnico en reemplazo de su compatriota Héctor Cúper. El estratega argentino, quien fue el artífice del bicampeonato en el año del centenario crema (2024), selló un acuerdo contractual que lo vincula a la institución merengue hasta diciembre de 2027. Su segundo ciclo al frente del equipo inicia formalmente con los entrenamientos de este jueves 1 de octubre de 2026.
Fabián Bustos tendrá una segunda etapa con la ‘U’, club con el quien consiguió el campeonato nacional de la Liga 1 en el 2024. La familiaridad con el club y su buena relación con el plantel lo apuntalaron para volver al banquillo ‘crema’.
Para los hinchas que desean seguir la conferencia EN VIVO, Universitario informó que la transmisión estará disponible de manera gratuita a través de su canal oficial de YouTube, permitiendo verla desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta opción se perfila como la principal vía online para no perderse ningún detalle de la presentación.
El evento se realizará desde las 12:00 p.m. (hora peruana), donde el estratega brindará sus primeras declaraciones ante los medios y aficionados. La institución confirmó que será una presentación formal en la que se abordarán los objetivos deportivos, el presente del equipo y los retos en la Liga 1.
La presentación de Fabián Bustos como nuevo entrenador de Universitario de Deportes genera gran expectativa entre los hinchas cremas. El técnico argentino tendrá brindará una conferencia de prensa este jueves 1 de octubre en el Estadio Monumental.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto de la conferencia de Fabián Bustos.
El técnico arrastra una suspensión de la Comisión Disciplinaria de la FPF de su etapa anterior. Debido a esto, no podrá estar en el banquillo durante sus primeros 3 partidos (ante Melgar, Alianza Atlético y Juan Pablo II). Su debut oficial en la zona técnica será el 28 de octubre frente a Sport Boys. En cancha, el equipo estará provisionalmente a cargo de Jonathan Mejía.