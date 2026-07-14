Fernando Cabada, brindó una conferencia de prensa en la que realizó un balance de su etapa al frente del club íntimo. Durante su intervención, detalló los principales logros alcanzados, así como las decisiones más relevantes que marcaron su gestión, haciendo énfasis en el crecimiento institucional y deportivo del equipo.

Cabada también abordó los desafíos enfrentados durante su administración y respondió sobre el presente y futuro de la institución, dejando abierta la discusión sobre los próximos pasos que deberá seguir el club. En ese sentido, destacó la importancia de consolidar los avances logrados y mantener una línea de trabajo que permita a Alianza Lima seguir compitiendo al más alto nivel.

En paralelo, el directivo participó en la presentación del libro conmemorativo por los 125 años del club, una obra realizada en conjunto con El Comercio. Este lanzamiento forma parte de las actividades especiales por el aniversario de la institución y busca resaltar la historia, identidad y legado de uno de los equipos más importantes del fútbol peruano.