Por Redacción EC

Fernando Cabada, brindó una conferencia de prensa en la que realizó un balance de su etapa al frente del club íntimo. Durante su intervención, detalló los principales logros alcanzados, así como las decisiones más relevantes que marcaron su gestión, haciendo énfasis en el crecimiento institucional y deportivo del equipo.

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