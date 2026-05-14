Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Presentación de Héctor Cúper EN VIVO | Sigue la conferencia de prensa del club Universitario de Deportes
Estas fueron las primeras palabras de Héctor Cúper como nuevo entrenador de Universitario de Deportes.
"Estoy muy feliz por ir al mejor equipo del Perú. Vamos a hacer todo el máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien”, expresó Cúper en un video publicado por la 'U' en sus redes sociales.
Héctor Cúper será el tercer entrenador de la 'U' en lo que va de la temporada después de la salida del español Javier Rabanal y del interinato de Jorge 'Coco' Araujo. Días atrás, ni bien la escuadra crema oficializó su contratación, el experimentado DT dijo que estaba "feliz de ir al mejor equipo del Perú".
Cúper, quien ha entrenado a importantes equipos de Europa como Inter de Milán y Valencia de España, entre otros, además de selecciones nacionales como las de Egipto, Uzbekistán y Congo, podría debutar en el banquillo de la 'U' el miércoles 20 de mayo en el encuentro contra Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores.
Héctor Cúper llegó a Lima este jueves acompañado de los integrantes de su comando técnico. El experimentado entrenador tiene como misión darle una nueva cara al tricampeón peruano y pelear por el título del torneo Clausura, el tetracampeonato nacional y el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores.
La conferencia, que será transmitida en el canal de YouTube del cuadro crema, comenzará a las 5:30 p.m. y estará presidida por Franco Velazco, administrador del club, y Antonio García Pye, gerente deportivo.
El argentino Héctor Cúper (70) será presentado este jueves 14 de mayo como nuevo entrenador del club Universitario de Deportes. Sigue en esta nota de El Comercio todos los detalles de la conferencia de prensa que iniciará a las 5:30 p.m.
El argentino Héctor Cúper (70) será presentado este jueves 14 de mayo como nuevo entrenador del club Universitario de Deportes. Sigue en esta nota de El Comercio todos los detalles de la conferencia de prensa que iniciará a las 5:30 p.m.