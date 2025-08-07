Ver Conferencia de prensa de Franco Velazco EN VIVO HOY : mira la transmisión de la presentación del nuevo administrador provisional de Universitario junto a su equipo de trabajo. ¿A qué hora es la conferencia? La conferencia se realizará hoy, jueves 7 de agosto de 2025, a las 11:00 de la mañana (hora peruana) en las instalaciones de Campomar. ¿Dónde ver? La conferencia donde presentarán a Franco Velazco será transmitida por el canal de YouTube de Universitario de Deportes, que hoy está de aniversario.

