Alianza Lima presentó oficialmente a Pablo Guede como su nuevo entrenador en una conferencia de prensa que generó gran expectativa entre los hinchas blanquiazules. El técnico argentino fue introducido por la directiva como el encargado de liderar el proyecto deportivo, con el objetivo claro de devolver al club al protagonismo y pelear por el título en la temporada.

Durante su presentación, Guede expuso los lineamientos generales de su trabajo y dejó en claro su ambición al asumir el cargo. El estratega se mostró convencido del plantel que tiene a disposición y transmitió un mensaje de confianza, asegurando que el equipo está en condiciones de competir al más alto nivel y luchar por el campeonato nacional.

En la conferencia EN VIVO, el nuevo entrenador también habló sobre la importancia de la disciplina, el orden táctico y el compromiso colectivo. Remarcó que su idea es construir un equipo intenso, protagonista y con identidad, en el que todos los jugadores entiendan que el objetivo grupal está por encima de las individualidades.

Finalmente, la presentación de Pablo Guede marcó el inicio de una nueva etapa en Alianza Lima. Con un discurso directo y optimista, el técnico argentino asumió el reto de conducir al club en una temporada exigente, en la que la consigna es clara: pelear por el título y cumplir con las expectativas de la hinchada blanquiazul.