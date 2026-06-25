Por Redacción EC

Alianza Lima ya tiene todo listo para su primer amistoso de preparación de cara al inicio del Torneo Clausura. El equipo íntimo enfrentará a Deportivo Cali este domingo 12 de julio a las 3:00 p.m. en el estadio de Matute, en un encuentro que además contaría con la presencia de público en las tribunas.