Alianza Lima ya tiene todo listo para su primer amistoso de preparación de cara al inicio del Torneo Clausura. El equipo íntimo enfrentará a Deportivo Cali este domingo 12 de julio a las 3:00 p.m. en el estadio de Matute, en un encuentro que además contaría con la presencia de público en las tribunas.

El compromiso llega en un momento clave para el conjunto blanquiazul, que busca afinar detalles tras haber sido protagonista en el Torneo Apertura. El amistoso servirá como una oportunidad para que el plantel suelte piernas, recupere ritmo competitivo y ajuste piezas de cara a lo que será un Clausura exigente.

Uno de los atractivos del encuentro será la presencia del arquero peruano Pedro Gallese, quien forma parte del conjunto colombiano y volverá a pisar suelo peruano en un duelo que despierta interés especial entre los hinchas. Su experiencia y jerarquía serán un punto de atención dentro del partido.

La expectativa en la hinchada de Alianza Lima es alta, no solo por volver a ver al equipo en acción en casa, sino también por observar las primeras señales del funcionamiento del plantel en esta nueva etapa. En Matute, el ambiente promete ser el de una verdadera fiesta blanquiazul, incluso en un amistoso que ya empieza a sentirse como algo más que un simple partido de preparación.

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