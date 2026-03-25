Por Redacción EC

La Conmebol anunció la reprogramación del partido entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido de Chile, correspondiente a la fecha 2 de la Copa Libertadores. El encuentro, que inicialmente estaba pactado para el miércoles 15 de abril, sufrirá una modificación en su calendario.

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