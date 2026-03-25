La Conmebol anunció la reprogramación del partido entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido de Chile, correspondiente a la fecha 2 de la Copa Libertadores. El encuentro, que inicialmente estaba pactado para el miércoles 15 de abril, sufrirá una modificación en su calendario.

Según la nueva programación oficial, el compromiso se disputará el martes 14 de abril a las 9:00 p.m. en el estadio Monumental. Este cambio responde a ajustes en la organización del torneo continental.

La modificación obliga a ambos equipos a replantear su planificación, especialmente en lo referido a cargas físicas y logística previa al encuentro. Universitario, que será local, deberá adaptarse rápidamente al nuevo escenario.

Por su parte, Coquimbo Unido también ajustará su itinerario de viaje hacia Lima para afrontar este importante duelo. El choque será clave en las aspiraciones de ambos clubes dentro del grupo en la Copa Libertadores.