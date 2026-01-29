Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo el próximo miércoles 4 de enero por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, desde el estadio Río Parapití.

El conjunto dirigido por Pablo Guede iniciará su carrera rumbo a la clasificación a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores ante el club paraguayo.

Este jueves 29 de enero, la CONMEBOL confirmó la terna arbitral que estará encargado de este primer duelo de Alianza Lima.

La terna arbitral del partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo será uruguaya.

Árbitro principal: José Burgos

Árbitro asistente 1: Horacio Ferreiro

Árbitro asistente 2: Pablo Llarena

4to. árbitro: Hernán Heras

VAR: Antonio García

AVAR: Jonhatan Fuentes