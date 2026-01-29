Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo el próximo miércoles 4 de enero por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, desde el estadio Río Parapití.
El conjunto dirigido por Pablo Guede iniciará su carrera rumbo a la clasificación a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores ante el club paraguayo.
Este jueves 29 de enero, la CONMEBOL confirmó la terna arbitral que estará encargado de este primer duelo de Alianza Lima.
La terna arbitral del partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo será uruguaya.
Árbitro principal: José Burgos
Árbitro asistente 1: Horacio Ferreiro
Árbitro asistente 2: Pablo Llarena
4to. árbitro: Hernán Heras
VAR: Antonio García
AVAR: Jonhatan Fuentes
