Universitario de Deportes empató 1-1 ante Deportes Tolima en su debut en la Copa Libertadores 2026, y ahora emprenderá su segundo reto en el torneo internacional ante Coquimbo Unido.

La Conmebol designó a Ramón Abatti como árbitro prinicpal y estará acompañado por sus compatriotas brasileños Rodrigo Correa (asistente 1), Víctor Imazu (asistente 2) y Matheus Candancan (cuarto árbitro).

El duelo se llevará a cabo en el Estadio Monumental este martes 14 de abril a partir de las 9:00 p.m.

Ambos clubes comparten el Grupo B junto con Nacional (Uruguay) y Deportes Tolima (Colombia).