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El brasileño Miguel Silveira sería su reemplazante en el mediocampo de Universitario para el duelo por Copa Libertadores en el Monumental.
El brasileño Miguel Silveira sería su reemplazante en el mediocampo de Universitario para el duelo por Copa Libertadores en el Monumental.
Por Redacción EC

Universitario de Deportes empató 1-1 ante Deportes Tolima en su debut en la Copa Libertadores 2026, y ahora emprenderá su segundo reto en el torneo internacional ante Coquimbo Unido.

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