“La Gloria Eterna”: Conmebol dio la bienvenida a Universitario y Alianza Lima a la Copa Libertadores 2027.
“La Gloria Eterna”: Conmebol dio la bienvenida a Universitario y Alianza Lima a la Copa Libertadores 2027.
Por Redacción EC

La Conmebol le dio la bienvenida a Universitario y Alianza Lima a la Copa Libertadores 2027. Mediante sus redes sociales, el máximo ente del fútbol sudamericano anunció a ambos equipos peruanos como primeros clasificados de la Liga 1 a la próxima edición del torneo internacional, que arrancará a inicios de año.

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