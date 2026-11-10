“La Gloria Eterna”: Conmebol dio la bienvenida a Universitario y Alianza Lima a la Copa Libertadores 2027.

La Conmebol le dio la bienvenida a Universitario y Alianza Lima a la Copa Libertadores 2027. Mediante sus redes sociales, el máximo ente del fútbol sudamericano anunció a ambos equipos peruanos como primeros clasificados de la Liga 1 a la próxima edición del torneo internacional, que arrancará a inicios de año.

“¡Clasificado a su CONMEBOL Libertadores número 37! Universitario estará presente en la próxima edición, rumbo a la Gloria Eterna", escribió la Conmebol para recibir a Universitario, que incluso pelea por ser campeón nacional y lograr su cuarta estrella consecutiva.

El organismo hizo lo mismo con el cuadro blanquiazul: “¡Bienvenido Alianza Lima! Representante peruano para la CONMEBOL Libertadores 2027″, se puede leer en la publicación. La institución victoriana también pelea por lograr el título nacional.

La bienvenida a Universitario

🇵🇪💛🏆 ¡Clasificado a su CONMEBOL #Libertadores número 37! @Universitario estará presente en la próxima edición, rumbo a la #GloriaEterna https://t.co/AR0AIk4qvJ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 10, 2026

La bienvenida a Alianza Lima

🇵🇪⚪🔵 ¡Bienvenido @ClubALoficial! Representante peruano para la CONMEBOL #Libertadores 2027 #GloriaEterna https://t.co/PinGYqe7oI — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 10, 2026

Como se sabe, Alianza Lima y Universitario aseguraron su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores al quedar en los dos primeros lugares del Acumulado. Los íntimos, como campeones del Torneo Apertura, jugarán la fase de grupos, mientras que los cremas definirán su posición mediante los playoffs.

Los compadres representarán al fútbol peruano en el torneo internacional y están obligados a realizar una buena campaña. Eso sí, ambos pelean actualmente por coronarse como campeón nacional.

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