La primera jornada del Championship, la Segunda División de Inglaterra, quedó marcada por un impactante suceso que involucra al Charlton Athletic. El club londinense confirmó el hallazgo de un hombre fallecido en The Valley, su estadio.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, la víctima tenía 33 años. El hallazgo se produjo durante la mañana del martes, aunque la policía fue alertada sobre un incidente ocurrido durante la madrugada del lunes dentro del recinto deportivo.

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Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias exactas de la muerte. La principal hipótesis apunta a que el hombre habría caído desde una gran altura.

¿Qué dijo el Charlton Athletic sobre el hallazgo?

El club confirmó que está colaborando con la policía y pidió respeto para los familiares y allegados de la persona fallecida.

“El Charlton Athletic está colaborando con la policía en sus investigaciones tras el hallazgo de una persona fallecida en The Valley el martes por la mañana”, informó el club.

En su comunicado, la institución explicó que la investigación continúa y solicitó a cualquier persona que pueda aportar información que se comunique con las autoridades: “La muerte sigue bajo investigación. Se ruega a cualquier persona que tenga información o que haya presenciado el incidente que se ponga en contacto con la policía llamando al 101 e indicando la referencia 2809/18AUG”.

Hallazgo que conmociona al fútbol inglés: un hombre fue encontrado muerto en un estadio. Foto: Getty Images

El Charlton también expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del fallecido y señaló que continuará colaborando con las autoridades.

La investigación continúa en The Valley

Por el momento, las autoridades no han informado públicamente mayores detalles sobre la identidad del fallecido ni sobre las circunstancias que rodearon el incidente.

La hipótesis de una caída desde una altura es una de las líneas que se manejan dentro de la investigación, aunque las causas definitivas de la muerte todavía deben ser establecidas por las autoridades.

El club, por su parte, pidió respetar la privacidad de las personas afectadas mientras continúa el proceso.

El Charlton Athletic ya disputó su primer partido como local de la temporada en el Championship. El pasado sábado consiguió una victoria por 2-1 frente a Derby County. Su próximo compromiso será fuera de casa ante West Ham. Además, el equipo londinense tendrá un partido contra Tottenham por la EFL Cup antes de regresar a The Valley, el próximo sábado 29 de agosto.

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