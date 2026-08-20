Misterio en Inglaterra: hallan un cadáver en The Valley, estadio del Charlton Athletic. Foto: Getty Images
Misterio en Inglaterra: hallan un cadáver en The Valley, estadio del Charlton Athletic. Foto: Getty Images
Por Redacción EC

La primera jornada del Championship, la Segunda División de Inglaterra, quedó marcada por un impactante suceso que involucra al Charlton Athletic. El club londinense confirmó el hallazgo de un hombre fallecido en The Valley, su estadio.

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