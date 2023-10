Uno de los responsables de tremenda gesta fue su capitán, Edgard Gómez, quien en aquel decisivo duelo anotó un y fue considerado como el mejor jugador del campeonato. “Emocionado, feliz, porque era algo que siempre quise en mi vida y lo logré, pero seguimos enfocados en lo que se viene” , nos cuenta Edgard luciendo orgulloso su camiseta blanquiazul y que representa a la perfección lo que busca el club en todas sus categorías: deportistas integrales, tal como resalta el profesor Mamani.

“Edgard es muy completo, desde lo personal y futbolístico. En la final con San Martín, se acercó a los jugadores santos para darles palabras de aliento, porque varios son sus compañeros en la selección nacional. Él es un deportista integral”, destaca el guía de los íntimos, quien lleva cinco años en la institución y tras pasar por menores y las academias, recibió la misión de encabezar este proyecto del cual siente que aprende cada día. “Es un aprendizaje continuo, dado que uno quiere dejarles enseñanzas tanto a nivel deportivo como personal. Además, buscamos hacer con ellos actividades grupales, nos contamos cosas para salirnos un poco del tema deportivo, hay mucha comunicación con los padres, es un trabajo integrado”, resalta el guía del conjunto que buscará próximamente alzarse como el campeón nacional frente a Empate, equipo vencedor del Apertura, en un partido único.

Ese choque con Empate tendrá un sabor especial para el capitán blanquiazul, porque se trata de su ex equipo. “Espero ese partido con muchas ansias, voy a dar todo por el amor que siento por Alianza” , nos confiesa Edgard, quien cuando se enteró que se abría el año pasado la opción del Futsal Down en el club íntimo, tenía ya las ganas de presentarse a las pruebas, pero el sabio consejo de sus padres le hizo tomar la decisión de que sean sus habilidades las que lo llevarán al equipo de sus amores. Solo se dedicó a jugar y demostrar en cada partido que era el mejor. Fue así que llegó la llamada desde La Victoria para cumplir su más grande sueño. “Desde niño quise estar en Alianza Lima, pero por mi discapacidad, me parecía imposible. Al abrirse el futsal down en la institución, me lo puse como meta, tenía todas las ganas de representar al club”, palabras que definen lo que es vestir dicha camiseta para Edgard.

Hace unas semanas, los ganadores del Torneo Clausura de Futsal Down compartieron un agradable momento en el estadio de Matute con el plantel principal, demostrando la unión que existe entre todas las categorías de la institución. Un momento inolvidable y que permitió a los chicos estar cerca de sus ídolos. “Conocí a Hernán Barcos, es una gran persona y tenerlo al frente, se me fueron un poco las palabras. También estar con Zambrano, Campos y cada uno de los jugadores en la misma cancha” , relata un emocionado Edgard, que tiene como principales referentes a nivel internacional a dos brasileños ya retirados de la actividad profesional: Kaká y Ronaldinho.

“Los quiero mucho y cada día trato de brindarles todo lo que se merecen, nos representan bien a todos, son personas maravillosas”, es el mensaje del profesor Mamani a sus pupilos, a quienes en más de 12 meses de trabajo ya los siente como una familia. Y si de mensajes se trata, el capitán no se queda atrás, pero que va dedicado a la fanaticada: “Soy el hincha que se metió a la cancha y voy a dar la vida por Alianza”.

Es lo que Edgard Gómez promete, así como todo el equipo de Futsal Down de La Victoria, que ganó todos sus duelos del Clausura y que ya piensa en la final nacional, pero además en lo que será su participación internacional en la Copa Latinoamericana de Futsal Inclusivo a jugarse del 3 al 5 de noviembre en el Salto, Uruguay, pero el capitán quiere ir más allá y le manda un mensaje al hincha peruano: “Agradezco a la selección nacional de Futsal Down, con la que jugaremos la Copa América del 16 al 27 de noviembre en Sao Paulo, por ello le pido a la hinchada que nos apoye en las rifas pro fondos que estamos realizando”.

El futsal down llegó para quedarse en Alianza Lima, para aportar también en la grandeza de la institución de La Victoria. El profesor Sebastián, el capitán Edgard y cada uno de los muchachos quieren hacer historia, aunque ya se ganaron el cariño y admiración de la fanaticada aliancista.

