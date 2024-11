Carlos Mannucci, UTC y Universidad César Vallejo son en este momento los clubes que pelean por no descender en Torneo Clausura de la Liga 1 2024: los tres tienen 30 puntos en la tabla acumulada y solo dos bajarán y se unirán a Unión Comercio. La lucha estará muy pareja, por lo que no habrá nada definido hasta el pitazo final de los encuentros que se jugarán en simultáneo en esta última jornada. En esta nota te vamos a contar cómo va la lucha por no perder la categoría y otros detalles más sobre esta situación.

Unión Comercio, ya descendido desde hace varias jornadas, luego de caer ante Universitario, se despidió de la Primera División tras ser goleado 7-0 ante Cienciano en Cusco. El cuadro de Moyobamba volvió a presentar un equipo plagado de reservistas, tal cual lo hizo una jornada antes en el 12-0 que recibió ante Sporting Cristal en Moyobamba.

César Vallejo quiere salvarse ante el Grau de Ángel Comizzo

De los clubes que pelean por salvarse del descenso, César Vallejo parece ser el que llega más disminuido futbolísticamente a la última jornada. En la fecha más reciente perdió un duelo fundamental ante Carlos Mannucci y ahora está obligado a ganar por una diferencia mínima de tres goles para no complicarse con la igualdad de puntos con UTC. Este duelo, al igual que el de los otros dos clubes comprometidos con la baja, se jugará este sábado desde las 3:15 p.m.

Yorleys Mena es una de las cartas de gol de César Vallejo. (Foto: Liga 1)





UTC quiere hacerse fuerte de local

UTC es un club poco fiable, pues ha sido preso de la irregularidad en lo que va de la temporada y sus aficionados saben que no podrán estar tranquilos hasta el último momento. Los cajamarquinos jugarán en casa ante Sport Huancayo y, para poder quedarse en Primera, y jugar la Liga 1 2025, deben ganar por la mayor cantidad de tantos para no verse superado en la tabla por Vallejo en este aspecto.

Liga 1 Te Apuesto: UTC igualó con Sport Boys en el Callao por fecha 16 del Clausura, y tiene la primera opción de salvar la categoría. (Fuente: Prensa SBA)





Carlos Mannucci va por el milagro

Mannucci es el cuadro que mejor llega en lo futbolístico a esta última fecha. No obstante, también es el que la tiene más complicado para quedarse en la máxima división del fútbol peruano. Los trujillanos no solo necesitan ganar, sino que deberán esperar un tropezón de UTC Y César Vallejo, pues en diferencia de gol está en clara desventaja. Sus hinchas creen en un milagro en condición de local ante Alianza Atlético.

Mannucci venció a César Vallejo por el Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)





Cuántos clubes descienden esta temporada en la Liga 1

Son tres los clubes que perderán directamente la categoría esta temporada, los mismos que ocupen las últimas tres posiciones de la tabla acumulada. Unión Comercio ya descendió.

Cómo va la tabla del descenso

15. UTC | 33 PJ y 30 puntos (-18)

16. César Vallejo | 33 PJ y 30 puntos (-19)

17. Carlos Mannucci | 33 PJ y 30 puntos (-30)

18. Unión Comercio | 32 PJ y 17 puntos (DESCENDIDO)

Cuáles fueron los resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2024

Sábado 26 de octubre

Deportivo Garcilaso 1-2 Alianza Lima / Finalizado

César Vallejo 0-2 Carlos Mannucci / Finalizado

Domingo 27 de octubre

Unión Comercio 0-12 Sporting Cristal / Finalizado

Sport Boys 1-1 UTC / Finalizado

Sport Huancayo 2-4 Melgar / Finalizado

Universitario 3-1 Cienciano / Finalizado

Lunes 28 de octubre

Alianza Atlético 1-0 Los Chankas / Finalizado

Comerciantes Unidos 0-0 ADT / Finalizado

Cusco FC 0-1 Atlético Grau / Finalizado

Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

- Cienciano vs Unión Comercio (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

Sábado 2 de noviembre

- UTC vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Germán Jara Contreras / Liga 1 Max)

- Atlético Grau vs César Vallejo (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / Liga 1 Max)

- Carlos A. Mannucci vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Mansiche / GOLPERU)

- ADT vs Sport Boys (horario por confirmar / estadio Unión Tarma / Liga 1 Max)

Domingo 3 de noviembre

- Alianza Lima vs Cusco FC (15:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max)

- Universitario vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Monumental / Liga 1 Max)

- Melgar vs Deportivo Garcilaso (horario por confirmar / estadio Monumental UNSA / Liga 1 Max)

- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (horario por confirmar / estadio Alberto Gallardo / Liga 1 Max)