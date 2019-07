Copa Bicentenario 2019: fechas, canal y fixture de los octavos de final del torneo nacional | FOTOS

La Copa Bicentenario llegó a la etapa de octavos de final y tiene a equipos como Universitario de Deportes, Sport Boys, Deportivo Municipal, Sporting Cristal entre los clubes clasificados a buscar el título del torneo. Alianza Lima se quedó en el camino, tras caer por 4-1 ante Binacional.

A partir del 8 de agosto, se dará inicio a los octavos de final del torneo intermedio. De los 16 equipos que avanzaron a la siguiente instancia, Atlético Grau, Deportivo Coopsol, Los Caimanes y Sport Loreto son los aún representantes de la Liga 2.

Así quedó la fase de grupos de la Copa Bicentenario 2019:

Alianza Lima será el gran ausente en los octavos de final de la Copa Bicentenario. Por su parte, Sporting Cristal, Universitario, Sport Boys, entre otros, sí avanzaron a la siguiente instancia del torneo (Foto: pantallazo)

Cruces de los octavos de final de la Copa Bicentenario 2019:

. Sporting Cristal vs Sport Boys

. UTC vs. Atlético Grau

. Deportivo Coopsol vs. San Martín

. Los Caimanes vs. Universitario

. Unión Comercio vs. Deportivo Municipal

. Sport Huancayo vs. Sport Loreto

. Real Garcilaso vs. FBC Melgar

. Deportivo Binacional vs. Academia Cantolao

¿En qué canal transmiten los octavos de final de la Copa Bicentenario 2019?

Los derechos de la primera edición de la Copa Bicentenario 2019 le pertenecen a Gol Perú, canal encargado de transmitir también la Liga 1 y Liga 2.