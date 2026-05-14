La Liga de Fútbol Profesional Peruana presentó oficialmente la Copa Caliente de la Liga, un torneo que reunirá a 34 clubes de Liga 1 Te Apuesto y Liga 2 Caliente en una competencia que recorrerá 24 ciudades del país.

El certamen estará conformado por 18 clubes de Liga 1 y 16 de Liga 2, y se dividirá en dos etapas: fase de grupos y fase final, que se disputarán entre junio y noviembre de 2026

Los 34 equipos participantes competirán en una primera fase dividida en 10 grupos: cuatro de cuatro integrantes y seis de tres. La conformación de las series priorizará la cercanía geográfica, garantizando, además, la presencia de, al menos, un club de cada categoría por grupo.

Este jueves 14 de mayo se llevó a cabo el sorteo del fixture. A continuación, conoce los duelos que se disputarán en cada fecha.

Grupos de la Copa Caliente de la Liga

Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo, Carlos A. Mannucci.

Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo, Carlos A. Mannucci. Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II, ADA Jaén.

Comerciantes Unidos, Juan Pablo II, ADA Jaén. Grupo C: UTC, Cajamarca FC, Deportivo Llacuabamba.

UTC, Cajamarca FC, Deportivo Llacuabamba. Grupo D: Universitario de Deportes, Atlético Grau, Pirata FC.

Universitario de Deportes, Atlético Grau, Pirata FC. Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH, Unión Minas.

Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH, Unión Minas. Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso, Deportivo Binacional.

Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso, Deportivo Binacional. Grupo G: Los Chankas CYC, Santos FC, Ayacucho FC.

Los Chankas CYC, Santos FC, Ayacucho FC. Grupo H: FBC Melgar, Moquegua FC, Bentín Tacna Heroica.

FBC Melgar, Moquegua FC, Bentín Tacna Heroica. Grupo I: Sport Boys, Academia Cantolao, Universidad San Martín.

Sport Boys, Academia Cantolao, Universidad San Martín. Grupo J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC, Estudiantil CNI.