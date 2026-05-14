Resumen

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El certamen reunirá a los equipos de la primera y segunda división del fútbol peruano entre junio y noviembre del 2026.
El certamen reunirá a los equipos de la primera y segunda división del fútbol peruano entre junio y noviembre del 2026.
Por Redacción EC

La Liga de Fútbol Profesional Peruana presentó oficialmente la Copa Caliente de la Liga, un torneo que reunirá a 34 clubes de Liga 1 Te Apuesto y Liga 2 Caliente en una competencia que recorrerá 24 ciudades del país.

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