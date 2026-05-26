Resumen

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Universitario derrotó 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. (Foto: ITEA Sport)
Universitario derrotó 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. (Foto: ITEA Sport)
Por Redacción EC

La Copa de la Liga comenzará oficialmente con la disputa de la fecha 1 de la fase regional, etapa que reunirá a varios de los principales clubes del fútbol peruano en distintos escenarios del país. El torneo arrancará el jueves 11 de junio y se extenderá hasta el lunes 15 de junio, con encuentros programados en ciudades como Lima, Cusco, Huancayo, Trujillo y Huamachuco.

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