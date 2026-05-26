La Copa de la Liga comenzará oficialmente con la disputa de la fecha 1 de la fase regional, etapa que reunirá a varios de los principales clubes del fútbol peruano en distintos escenarios del país. El torneo arrancará el jueves 11 de junio y se extenderá hasta el lunes 15 de junio, con encuentros programados en ciudades como Lima, Cusco, Huancayo, Trujillo y Huamachuco.
Los clubes más populares del campeonato nacional, como Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal, serán protagonistas en el inicio del certamen.
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Jueves 11 de junio
- 15:00 ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos
Viernes 12 de junio
- 13:00 Unión Minas vs. ADT
- 15:30 Bentín Tacna Heroica vs. Melgar
- Horario por confirmar, Pirata FC vs. Universitario
Sábado 13 de junio
- 11:00 San Martín vs. Sport Boys
- 13:15 Mannucci vs. Alianza Atlético
- 15:30 Comerciantes FC vs. Sporting Cristal
- 18:30 Binacional vs. Cienciano
Domingo 14 de junio
- 11:00 Ayacucho FC vs. Chankas CYC
- 13:15 Alianza UDH vs. Sport Huancayo
- 15:30 César Vallejo vs. Alianza Lima
- 18:00 Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC
Lunes 15 de junio
- 13:00 Llacuabamba vs. UTC
- 15:15 Estudiantil CNI vs. Unión Comercio
Resumen de los futbolistas más determinantes de Alianza Lima en la apertura, destacando el trabajo colectivo del equipo y el aporte goleador y asistidor de Eric Castillo, Jair Ovelles, el caudillo de la defensa, Pablo Guerrero, Alan Cantero, Fernando Gaibor y Marco Guaman.