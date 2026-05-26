La Copa de la Liga comenzará oficialmente con la disputa de la fecha 1 de la fase regional, etapa que reunirá a varios de los principales clubes del fútbol peruano en distintos escenarios del país. El torneo arrancará el jueves 11 de junio y se extenderá hasta el lunes 15 de junio, con encuentros programados en ciudades como Lima, Cusco, Huancayo, Trujillo y Huamachuco.

Los clubes más populares del campeonato nacional, como Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal, serán protagonistas en el inicio del certamen.

Programación de la primera fecha de la Copa de la Liga

Jueves 11 de junio

15:00 ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos

Viernes 12 de junio

13:00 Unión Minas vs. ADT

15:30 Bentín Tacna Heroica vs. Melgar

Horario por confirmar, Pirata FC vs. Universitario

Sábado 13 de junio

11:00 San Martín vs. Sport Boys

13:15 Mannucci vs. Alianza Atlético

15:30 Comerciantes FC vs. Sporting Cristal

18:30 Binacional vs. Cienciano

Domingo 14 de junio

11:00 Ayacucho FC vs. Chankas CYC

13:15 Alianza UDH vs. Sport Huancayo

15:30 César Vallejo vs. Alianza Lima

18:00 Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC

Lunes 15 de junio

13:00 Llacuabamba vs. UTC

15:15 Estudiantil CNI vs. Unión Comercio

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