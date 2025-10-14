Luego de dos semanas intensas de fútbol, Fuerza Minera se coronó campeón de la segunda edición de la Copa EstrELLAS Yape 2025, tras vencer en la final 4-1 a Stella Maris. El partido se llevó a cabo en la cancha del Club Tiabaya (Arequipa).

Después de la primera edición de este torneo de fútbol femenino Sub-12, disputado entre mayo y junio de este año en Lima, los partidos se trasladaron al sur del país como parte de la promoción del deporte en todo el Perú.

Fuerza Minera se coronó campeón de la Copa EstrEllas Yape. / S.LL.Yvan

En su camino a la final, Fuerza Minera venció 4-1 a Adriano’s Femenil, mientras que Stella Maris derrotó 2-0 a Blue Star.

En la primera edición de la Copa EstrELLAS Yape, EFB Girls se quedó con el título luego de vencer a la Escuela Roma.

