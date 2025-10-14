Luego de dos semanas intensas de fútbol, Fuerza Minera se coronó campeón de la segunda edición de la Copa EstrELLAS Yape 2025, tras vencer en la final 4-1 a Stella Maris. El partido se llevó a cabo en la cancha del Club Tiabaya (Arequipa).
Después de la primera edición de este torneo de fútbol femenino Sub-12, disputado entre mayo y junio de este año en Lima, los partidos se trasladaron al sur del país como parte de la promoción del deporte en todo el Perú.
En su camino a la final, Fuerza Minera venció 4-1 a Adriano’s Femenil, mientras que Stella Maris derrotó 2-0 a Blue Star.
En la primera edición de la Copa EstrELLAS Yape, EFB Girls se quedó con el título luego de vencer a la Escuela Roma.
******************
