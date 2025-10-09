El fin de semana pasado se jugaron las primeras dos fechas de la segunda edición de la Copa EstreELLAS Yape. Este torneo de fútbol femenino Sub-12 busca promover el fútbol formativo en todo el país y esta edición se disputa en el Country Club Tiabaya de Arequipa (Psje. Chusicani S/N).

En el grupo A, Fuerza Minera viene liderando con 6 puntos, luego de sus victorias ante Blue Star y Estudiantes de Comunicación.

En el Grupo B, Stellas Maris es puntero también con seis puntos tras vencer en los dos primeros partidos a Prescott y FBC Arequipa.

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones

Fixture de la fecha 3, semifinales y la final

Este sábado se jugará la tercera fecha, la última de la fase de grupos. El domingo se jugarán las semifinales desde las 10 de la mañana y a las 11:30 comenzará la final, que coronará al mejor equipo de este torneo femenino Sub-20.

Fixture de la fecha 3

***********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.