Luego del éxito de la primera edición de la Copa EstrELLAS Yape, disputada en Lima, ahora el torneo de fútbol femenino sub-12 se muda a Arequipa, como parte del esfuerzo por seguir descentralizando la práctica de ese deporte en edades formativas.

En esta oportunidad, serán ocho equipos que disputarán cuatro fechas, del 4 al 12 de octubre, desde las 9 a. m. hasta el mediodía en el Country Club Tiabaya.

Los partidos se disputarán los sábados y domingos. Este campeonato está dirigido a niñas que no tengan contrato profesional, para garantizar un espacio equitativo y accesible.

“Es una apuesta por el talento, la igualdad y el futuro del fútbol femenino en el Perú. Con esta iniciativa abrimos las puertas para que muchas niñas vivan la emoción de competir, crecer y brillar en la cancha”, señala Alessandra Pinto, gerente de Comunicación Externa de Yape.

En la primera edición de la la Copa EstrELLAS Yape, disputada en mayo en el Puericultorio Pérez Araníbar, EFB Girls venció 2-1 a la Escuela Roma en la final y se consagró campeona.

