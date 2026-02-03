Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026: conoce a los equipos y categorías que participarán en la tercera edición del torneo

Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

La Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026, organizada por El Comercio e Igma Sports, se prepara para encender el verano deportivo en la playa Los Cocos, ubicada en los balnearios al sur de Lima, con su tercera edición del torneo. El certamen, que ha crecido año tras año como una plataforma para descubrir nuevo talento en el fútbol playa, reunirá a equipos de distintas edades, fomentando la integración familiar y el desarrollo de jóvenes promesas en el deporte rey.

Este viernes 6 de febrero se realizará la inauguración del torneo, que se extenderá por varias jornadas entre febrero, incluyendo fechas clave como los sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero —día de la clausura y finales— junto a los viernes 13 y 20 de febrero.

En esta edición destaca la categoría Master +40, una novedad que permitirá a exjugadores y amantes del fútbol seguir compitiendo en un ambiente amistoso, al mismo tiempo que las categorías juveniles continúan siendo el corazón del certamen.

Categorías Equipos 2011-2012 Playa Bonita, Brisas-La Isla, Playa Blanca, Playa del Sol 2013-2014 Oro Playa Bonita, Brisas-La Isla, Playa Blanca, Playa del Sol, Cocoa 2013-2014 Plata Playa Bonita, Los Cocos, Playa Blanca, Playa del Sol 2015-2016 Oro Los Cocos, Brisas-La Isla, Playa Blanca, Playa del Sol 2015-2016 Plata Playa Bonita, Los Cocos, Brisas-La Isla (1), Brisas-La Isla (2), Totoritas 2017 Los Cocos, Brisas-La Isla, Playa Blanca, Playa del Sol 2018 Los Cocos, Brisas-La Isla, Playa Blanca, Playa del Sol 2014-2015 Femenino Playa del Sol (1), Playa del Sol (2), Las Palmas, Totoritas Master 40 Los Cocos, Brisas-La Isla, Playa Blanca, Playa del Sol

La variedad de categorías asegura competencia para edades desde los más pequeños hasta los adultos, reforzando la filosofía del torneo de ser un espacio donde la pasión por el fútbol une generaciones y da visibilidad a nuevos talentos.