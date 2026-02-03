Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026: conoce a los equipos y categorías que participarán en la tercera edición del torneo

La Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026, organizada por El Comercio e Igma Sports, se prepara para encender el verano deportivo en la playa Los Cocos, ubicada en los balnearios al sur de Lima, con su tercera edición del torneo. El certamen, que ha crecido año tras año como una plataforma para descubrir nuevo talento en el fútbol playa, reunirá a equipos de distintas edades, fomentando la integración familiar y el desarrollo de jóvenes promesas en el deporte rey.
Este viernes 6 de febrero se realizará la inauguración del torneo, que se extenderá por varias jornadas entre febrero, incluyendo fechas clave como los sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero —día de la clausura y finales— junto a los viernes 13 y 20 de febrero.
En esta edición destaca la categoría Master +40, una novedad que permitirá a exjugadores y amantes del fútbol seguir compitiendo en un ambiente amistoso, al mismo tiempo que las categorías juveniles continúan siendo el corazón del certamen.
Categorías
Equipos
2011-2012
Playa Bonita, Brisas-La Isla, Playa Blanca, Playa del Sol
2013-2014 Oro
Playa Bonita, Brisas-La Isla, Playa Blanca, Playa del Sol, Cocoa
2013-2014 Plata
Playa Bonita, Los Cocos, Playa Blanca, Playa del Sol
2015-2016 Oro
Los Cocos, Brisas-La Isla, Playa Blanca, Playa del Sol
Los Cocos, Brisas-La Isla, Playa Blanca, Playa del Sol
2018
Los Cocos, Brisas-La Isla, Playa Blanca, Playa del Sol
2014-2015 Femenino
Playa del Sol (1), Playa del Sol (2), Las Palmas, Totoritas
Master 40
Los Cocos, Brisas-La Isla, Playa Blanca, Playa del Sol
La variedad de categorías asegura competencia para edades desde los más pequeños hasta los adultos, reforzando la filosofía del torneo de ser un espacio donde la pasión por el fútbol une generaciones y da visibilidad a nuevos talentos.