Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

La Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026 ya se prepara para encender el verano en la playa Los Cocos, ubicada al sur de Lima, con su tercera edición organizada por El Comercio e Igma Sports. Este torneo de fútbol juvenil promete reunir a niños, niñas y también a participantes adultos en la categoría máster en un ambiente competitivo y festivo, con partidos que se jugarán entre el 6 y el 28 de febrero de 2026 en diferentes jornadas programadas de viernes a sábado.

Desde su anuncio, los organizadores convocaron a los equipos interesados a inscribirse para participar en el evento, estableciendo un periodo para confirmar su participación. Según la convocatoria, se dio plazo hasta este domingo 31 para que los equipos de las distintas categorías presenten y confirmen sus inscripciones para formar parte del torneo.

Este llamado incluyó a todas las divisiones que participarán en la copa, desde las categorías infantiles (como las femeninas de 12 y 13 años y las masculinas de 8 a 13 años) hasta la nueva categoría máster para mayores de 40 años. La fecha límite de domingo 31 fue establecida como el último día para que los clubes y equipos veraniegos hagan el trámite y aseguren sus plazas antes del inicio de las competencias en febrero.

Con el cierre del registro, los organizadores comenzarán a ultimar detalles logísticos y deportivos para el desarrollo del evento en la arena de Los Cocos, que busca no solo promover el deporte y el talento juvenil, sino también fortalecer los lazos comunitarios y recreativos durante la temporada de verano.