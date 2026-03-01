Playa Blanca venció 5-4 a Playa del Sol por la final de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: El Comercio)
Mateo Burga anotó en cuatro ocasiones y el restante fue obra de Alessandro Núñez. Para el rival anotaron Alba Canessa (2), Tomas Rey y Cristobal Ferrini. (Foto: El Comercio)
Gran emoción dejó la final de la categoría 2018 en la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: El Comercio)
¡Brisas/La Isla campeón de las Categoría 2017! Derrotó 4-3 a Playa del Sol por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: El Comercio)
Los goles del campeón fueron anotados por Julián Thorndike (2), Matías Arispe y Elías Páez. mientras que para Playa del Sol descontaron Milan Mosto (2) y Julián Hurtado. (Foto: El Comercio)
Playa Bonita venció 8-4 en vibrante final a Totoritas por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: El Comercio)
Los goles de Playa Bonita fueron anotados por Joaquín Ríos (2), Santiago Tapia (2), Benjamín Pro (2) y Salvador Montoya (2). Para Totoritas descontaron Thiago Vargas (2), Alfredo Rotondo y Aurelio. (Foto: El Comercio)
Los asistentes al torneo vibraron con cada encuentro que dejó jugadas destacadas y un gran derroche de talento. (Foto: El Comercio)
¡Totoritas campeón de la Categoría 2015/16 Femenino! Derrotó 2-0 a Las Palmas por la final de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: El Comercio)
Los goles de Totoritas fueron marcados por Paz Velásquez y Talia Palacios. (Foto: El Comercio)
Brisas/La Isla y Los Cocos empataron 0-0 en el tiempo regular de la final máster 40. (Foto: El Comercio)
Así se vivió la definición por penales por la categoría Master 40 entre Brisas/La Isla vs Los Cocos. (Foto: El Comercio)
Brisas/La Isla y Los Cocos disputaron la gran final de la categoría máster que se definió por penales. (Foto: El Comercio)