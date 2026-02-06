Marketing Manager de Mitsubishi sobre Copa Juvenil Asia 2026: “Acompañar por tercer año consecutivo refleja un compromiso real con la formación en el deporte”

El fútbol enciende pasiones y los cientos de chicos demostrarán el amor por el deporte desde esta tarde en la tercera edición de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia, torneo que organizan El Comercio e Igma Sports en la playa Los Cocos, en el balneario del sur de Lima.

Son 38 equipos, con una categoría femenina y una máster 40. Hoy se inicia toda la actividad con la inauguración y los primeros ocho encuentros y mañana se vivirá una jornada de otros diez partidos.

La Copa Juvenil Mitsubishi cuenta con altos estándares en la organización y es lo que busca justamente la marca Mutsubishi. Milagros Vargas Silva, Marketing Manager de Mitsubishi, nos comenta cómo define el certamen.

Por tercer año consecutivo, Mitsubishi impulsa la Copa Asia... ¿Ya es un compromiso de la marca alentar este tipo de eventos?

Desde luego, para Mitsubishi el deporte es una expresión muy clara de lo que somos como marca. Nuestro ADN todoterreno no solo habla de movilidad, habla de actitud, de perseverancia y de la capacidad de las personas para superar sus propios límites.

Acompañar por tercer año consecutivo esta Copa refleja un compromiso real con la formación de nuevas generaciones que encuentran en el deporte un camino para construir disciplina, trabajo en equipo y confianza en sí mismos. Creemos que cuando una marca logra conectar con espacios que transforman vidas, deja de ser solo un sponsor y pasa a convertirse en un aliado del desarrollo personal y social.

Queremos seguir estando presentes en iniciativas que inspiren a las personas a atreverse, a retarse y a descubrir todo lo que son capaces de lograr.

¿Qué expectativas de esta tercer edición, ahora con la inclusión de la categoría Master?

La inclusión de la categoría Master nos entusiasma porque amplía el propósito del torneo y lo convierte en una experiencia aún más integradora. Para nosotros, el deporte no tiene edad, es una forma de conectar generaciones, familias y comunidades alrededor de una misma pasión.

Esperamos que esta edición consolide la Copa como un espacio donde el talento, la diversión y el espíritu competitivo saludable convivan, pero también donde se fortalezcan vínculos emocionales que trascienden la cancha.

Cuando vemos a distintas generaciones compartiendo un mismo escenario deportivo, confirmamos que estamos construyendo algo más grande que un campeonato: estamos impulsando experiencias que unen, inspiran y generan recuerdos que perduran.

El crecimiento ha sido notable en el evento. ¿Qué proyecciones se tiene? ¿Quizás pensar en más fechas durante el año?

El crecimiento del torneo refleja que existe una necesidad real de espacios que combinen deporte, comunidad y experiencias significativas. Para Mitsubishi, el objetivo no es solo crecer en tamaño, sino en impacto.

Nos interesa seguir fortaleciendo este tipo de iniciativas para que cada edición sea una experiencia memorable para los participantes y sus familias. Siempre estamos evaluando nuevas oportunidades que nos permitan ampliar el alcance, cuidando que mantengan la esencia, la calidad y el propósito que las hace especiales.

Creemos firmemente que las marcas que construyen comunidad son las que generan valor real y sostenible. Nuestro compromiso es seguir desarrollando iniciativas que inspiren, movilicen y conecten emocionalmente con las personas, para que encuentren en Mitsubishi una marca que impulsa sus sueños y su forma de vivir.

Se ve la marca aliada con el deporte, ¿en qué otras formas apuestan por la actividad física o recreativas?

El deporte representa de manera muy auténtica el espíritu de Mitsubishi, porque refleja superación, versatilidad y resiliencia, valores que forman parte de nuestro ADN de marca.

Por eso impulsamos distintas disciplinas deportivas y acompañamos a atletas que inspiran a las personas a desafiar sus propios límites y explorar nuevos caminos. Buscamos demostrar que el espíritu todoterreno no solo está en nuestros vehículos, sino también en la actitud de quienes se atreven a vivir experiencias que los transforman.

Además, promovemos iniciativas vinculadas a la aventura, la conexión con la naturaleza y la vida activa, porque creemos que la movilidad también es una forma de descubrir el mundo, salir de la rutina y conectar con lo que realmente nos apasiona.

¿Existe alguna experiencia que se le ofrece a los clientes de la marca?

Sí, y es una de nuestras prioridades como marca. Buscamos construir relaciones con nuestros clientes desde la experiencia y no solo desde el producto.

Creamos espacios donde puedan vivir el desempeño, la seguridad y la versatilidad de nuestros vehículos en escenarios reales, a través de pruebas de manejo, travesías, encuentros de aventura, actividades deportivas y experiencias diseñadas para compartir en familia o con amigos.

Para nosotros, cada experiencia es una oportunidad para que las personas conecten con el estilo de vida Mitsubishi, uno que invita a salir de la rutina, explorar nuevos caminos y disfrutar cada trayecto con confianza.

¿Cómo considera el vínculo que se ha generado con El Comercio e Igma Sports, organizadores de La Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026?

Las grandes iniciativas se construyen a partir de alianzas sólidas y visiones compartidas. Trabajar junto a El Comercio e Igma Sports nos ha permitido potenciar el alcance y la calidad del torneo, consolidando un espacio que conecta deporte, comunidad y entretenimiento.

Compartimos la convicción de que el deporte es una herramienta de impacto social y que, cuando se trabaja bajo un mismo propósito, el resultado trasciende lo competitivo y se convierte en una experiencia que deja huella en las personas.

Estamos seguros de que este tipo de colaboraciones son clave para desarrollar proyectos sostenibles y relevantes en el tiempo. En ese sentido, agradezco a El Comercio e Igma Sports por ser los mejores aliados para seguir construyendo este proyecto y llevarlo a un nivel cada vez más alto.

