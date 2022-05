Este martes 3 de mayo se dará inicio a la Copa Leyendas Fútbol 7 con vibrantes partidos en su fecha 1. Por ello, te mostramos el fixture completo para que no te pierdas ningún partido desde el Complejo Deportivo Ollantaytambo , ubicado en el distrito de Ate Vitarte.

Cabe mencionar que son ocho equipos los que buscarán ganar el torneo: Universitario, Sporting, Los Íntimos, La Misilera, El Papá, Los Pelícanos, La Academia y Los Santos.

Todo iniciará desde las 7:00 p.m. con el compromiso entre El Pelicano vs. El Papá. Una hora más tarde, será turno de Universitario vs. Los Santos. A las 9:00 p.m. juegan Sporting vs. La Misilera y cierran la jornada Los Íntimos vs. La Academia a las 10:00 p.m.

Fixture de la fecha 1 de la Copa Leyendas F7. / @copaleyendasf7

FORMATO DE LA COPA LEYENDA F7

Se enfrentarán todos contra todos y los cuartos primeros clasificarán a las semifinales. Posteriormente se jugará la final y se conocerá al campeón.

PRECIO DE ENTRADAS

Los tickets costarán 20 soles y estarán a la venta desde las 6:00 p.m. en la boletería del coliseo.