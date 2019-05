Copa Libertadores 2019: los pobres números que liquidan a los equipos peruanos

La Copa Libertadores se ha terminado para los equipos peruanos. La época del año donde abundan las caras de largas de los futbolistas e hinchas de los clubes de nuestro país, ya pasó. O al menos por seis meses. Luego, es probable - si se siguen haciendo las cosas al revés- que empiece nuevamente este círculo vicioso de hacer papeles paupérrimos en los torneos internacionales. Si uno se apoya en la frialdad de las estadísticas, se podrá comprobar una vez más que no es una crítica exacerbada ni mucho menos pesimismo. Más bien, es el golpe seco de una realidad que dicta que seguimos yendo como el cangrejo: siempre para atrás.

Alianza Lima

El empate en Lima ante River Plate en la primera fecha solo fue una ilusión. Lo que vino después fue una película repetida de los últimas ediciones: lamentos, derrotas y sufrimiento. Los íntimos sumaron nueve partidos sin poder ganar de local, superando su peor marca obtenida entre el 2000 y 2004. Ahí, Alianza Lima completó cuatro empates (Nacional de Uruguay, Cerro Porteño, Olimpia y Gimnasia de La Plata) y cuatro derrotas (Sao Cayetano, dos veces antes Cobreloa y Sao Paulo).

En ofensiva el rendimiento también fue pobre: 2 tantos en 540 minutos. Es decir, Arroé, Quevedo, Manzaneda y Affonso apenas le dieron un pequeño susto a River, pero en el resto de los partidos no les hicieron ni cosquillas a las defensas rivales. Y atrás también anduvo flojísimo. En seis duelos, el arco de Pedro Gallese recibió 12 tantos. Solo San José (19) y Jorge Wilstermann (14), los dos representantes bolivianos, recibieron más tantos en la competición. Sumado a que solo hicieron un solo punto, registran 17 partidos sin conseguir triunfo en la Copa Libertadores. Su última victoria fue el 13 de marzo del 2012 ante Nacional de Uruguay (1-0).

Ni qué decir de esa nefasta estadística que señala que con -115, se encuentran a dos goles igualar al Deportivo Táchira de Venezuela (-117) como el equipo con peor diferencia de gol en la historia de la Copa. En Matute habrá que poner las barbas en remojo. Esta caótica situación no hace más que seguir desprestigiando al club frente a la mirada internacional.

Sporting Cristal

Razones sobran para argumentar un nuevo fracaso copero de Cristal en la Copa. Fracaso, sí, porque para un equipo que ya supo lo que es llegar a una final en este torneo, se le debe de obligar, como mínimo, acceder a los octavos. Qué no fue el equipo que armó Claudio Vivas, que no se reforzó debidamente y que varios de los futbolistas estuvieron muy por debajo de lo que acostumbrar a mostrar en el torneo local, sí,todo eso es cierto. Sin embargo, no es excusa suficiente. Se le quiere poner paños fríos con la clasificación a la Copa Sudamericana. Pero, dígame, ¿es suficiente eso para apaciguar la bronca de no pasar de grupos desde el 2004?

Y, justamente, tras llegar a la Sudamericana, los celestes recibirán un agregado económico de 375 mil dólares. Pero, claro está, que ni siquiera esa jugosa suma alcanza para comprarle la alegría a los hinchas cerveceros de ver a su equipo brillar en el torneo doméstico.

Ya metiendo el bisturí al fondo, para analizar el rendimiento puramente futbolístico, que solo hayan ganado un partido de local pero haya tenido partidos aceptables en Chile y Paraguay dice mucho. Durante los seis partidos este equipo fue impredecible. Al prender la televisión uno se podía encontrar con un Cristal arrollador como ante Concepción, y a la semana siguiente un conjunto pusilánime y sin un libreto claro como ante Godoy Cruz en Lima.

Melgar

Lo hecho por el Melgar de Jorge Pautasso fue una tarea dejada a medias. Le faltó ese puntillazo final para tentar una posibilidad real de pasar a la siguiente ronda. Tuvo la capacidad y el mérito tremendo de haber sorteado a la Universidad de Chile y a Caracas en la primera y segunda fase, respectivamente. Eso hay que aplaudirlo. No obstante, en la zona de grupos, donde la calidad de los rivales se incrementa considerablemente, le faltó jerarquía para competir.

En la previa era un objetivo hacerse fuerte en la altura de Arequipa para tener chances de clasificación, y en cierta manera lo logró: en cinco partidos en el Monumental de la UNSA logró tres victorias, una derrota y un empate. Su deuda estuvo al momento de intentar robar puntos afuera. En cinco duelos cayó en tres oportunidades, ganó en una sola e igualó en otra.

Que sirva de lección esta experiencia: en la Copa puedes perder algún punto en casa, pero, para pasar de ronda, tienes la necesidad de ir a recuperarlos de visita. Y ahí, a los 'leones del sur', les faltó voracidad y sangre fría para llevar sus momentos regulares en los partidos en cancha rival a goles.

El otro suplicio

La Sudamericana, la otra mitad de la gloria para el resto de clubes. Para nosotros, fue la segunda parte de la pesadilla internacional para los equipos del Descentralizado. UTC, Binacional, Sport Huancayo y Deportivo Municipal lucieron como equipos amateurs frente a sus rivales de turno. Los números lo ratifican: en ocho partidos no se consiguió ninguna victoria, encajaron 18 dianas, y marcaron solo cinco goles. A eso le incluyen dos goleadas, y una serie en la que Municipal no pudo ni marcar.

La responsabilidad de limpiar la dignidad de los clubes peruanos en este torneo recaerán sobre Cristal y Melgar, tras quedar terceros en sus respectivos grupos. Ambos conocerán a sus próximos rivales este lunes en el sorteo que se realizará en Luque, Paraguay. Es un despropósito y muy falto de humildad pensar que, a diferencia de la Libertadores, los rivales esta vez serán más accesibles. Luego de tantos desaires a nivel continental el libreto debería estar aprendido de memoria por nuestros equipos: primero hay que buscar competir, ser un rival molesto y, si se puede, intentar ganar el partido.





Copa Libertadores 2019: estadísticas de la fase de grupos

Equipos de Brasil

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS Internacional 6 4 2 0 11 6 14 Cruzeiro 6 5 0 1 11 2 15 Flamengo 6 3 1 2 11 5 10 Atl. Mineiro 6 2 0 4 6 10 6 Palmeiras 6 5 0 1 13 1 15 A.Paranaense 6 3 0 3 11 6 9 Gremio 6 3 1 2 8 4 10 TOTAL 42 25 4 13 71 34 79

Equipos de Argentina

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS River Plate 6 2 4 0 10 5 10 Huracán 6 1 2 4 5 9 4 Godoy 6 2 3 1 5 3 9 San Lorenzo 6 3 1 2 4 2 10 Boca Juniors 6 3 2 1 11 6 11 Rosario 6 1 2 3 6 10 5 TOTAL 36 12 14 11 41 35 49

Equipos de Chile

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS Palestino 6 2 1 3 7 7 7 U. Concepción 6 1 3 2 9 11 6 U. Católica 6 2 1 3 7 11 7 TOTAL 18 5 5 8 23 29 20

Equipos de Perú

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS Alianza Lima 6 0 1 5 2 12 1 S. Cristal 6 2 1 3 8 11 7 Melgar 6 2 1 3 2 9 7 TOTAL 18 4 3 11 12 32 15

Equipos de Ecuador

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS Emelec 6 2 3 1 6 5 9 LDU 6 3 1 2 12 8 10 TOTAL 12 5 4 3 18 13 19

Equipos de Venezuela

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS Dep. Lara 6 1 2 3 4 10 5 Zamora 6 1 0 5 6 10 3 TOTAL 12 2 2 8 10 20 8

Equipos de Paraguay

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS Olimpia 6 2 3 1 9 6 9 C. Porteño 6 4 1 1 10 5 13 Libertad 6 4 0 2 11 7 12 TOTAL 18 10 4 4 30 18 34

Equipos de Uruguay

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS Nacional 6 4 1 1 5 2 13 Peñarol 6 3 1 2 7 5 10 TOTAL 12 7 2 3 12 7 23

Equipos de Bolivia

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS San José 6 1 1 4 7 19 4 J. Wilstermann 6 1 2 3 5 14 5 TOTAL 12 2 3 7 12 33 9

Equipos de Colombia

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS Junior 6 1 0 5 1 8 3 D. Tolima 6 2 2 2 7 8 8 TOTAL 12 3 2 7 8 16 11

Copa Libertadores: equipos con mayor efectividad de puntos obtenidos en la zona de grupos

1) Uruguay 63.8%

2) Paraguay 62.9%

3) Brasil 62.7%

4) Ecuador 52.7%

5) Argentina 45.3%

6) Chile 37.03%

7) Colombia 30.5%

8) Perú 27.7%

9) Bolivia 25%

10) Venezuela 22.2%

Copa Libertadores: equipos con mejor promedio de gol por partido

1) Brasil 1.7

2) Paraguay 1.6

3) Ecuador 1.5

4) Chile 1.3

5) Argentina 1.1

6) Uruguay 1

7) Bolivia 1

8) Venezuela 0.8

9) Perú 0.6

10) Colombia 0.6