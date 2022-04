Conforme a los criterios de Saber más

El fútbol peruano atraviesa una de las peores crisis de su historia a nivel internacional. En la Copa Libertadores, la principal competición a nivel de clubes en esta parte del mundo, hace ya mucho tiempo que los equipos nacionales no dan la talla. El estancamiento es inevitable. De hecho, en esta edición 2022 la realidad sigue siendo la misma de los últimos años: completamente adversa. Y poco se está haciendo para contrarrestarlo.

No solo se registran incesantes resultados negativos. La crisis se hace mucho más notoria al tener en cuenta que a los clubes peruanos les está costando, más de lo debido, hacer goles en la competición. Ya son ocho partidos consecutivos en los que nuestros representantes no celebran goles en la Copa Libertadores, pero encajan por montón (18).

Todo empezó en la última fecha de la fase de grupos del 2021, cuando Universitario y Sporting Cristal -nuestros dos únicos representantes- cayeron por goleada, sin subir goles propios en sus marcadores. Mientras los cremas fueron derrotados 6-0 por Palmeiras, los rimenses padecieron un doloroso 3-0 ante Sao Paulo. Desde entonces, la sequía goleadora, en vez de cortarse, se ha prolongado este año.

La sequía goleadora de los clubes peruanos inició con la goleada que sufrió Universitario ante Palmeiras | Foto: EFE

La participación peruana en la actual edición del torneo comenzó en la Fase 1 con la Universidad César Vallejo como protagonista. El elenco trujillano cayó 0-1 en la ida y 2-0 en la vuelta de la llave ante Olimpia.

La racha negativa se extendió con Universitario en la Fase 2. El equipo merengue perdió 2-0 en su visita a Barcelona SC y repitió el plato de local en Lima con un 1-0 en contra.

Ya en la fase de grupos, ni Sporting Cristal ni Alianza Lima le pudieron poner punto final a esa historia, a pesar de ser locales. Los celestes fueron derrotados 2-0 a manos de Flamengo y los blanquiazules cayeron 1-0 ante River Plate.

Edición Ronda Partido 2021 Fase de grupos Universitario 0-6 Palmeiras 2021 Fase de grupos Sporting Cristal 0-3 Sao Paulo 2022 Fase 1 César Vallejo 0-1 Olimpia 2022 Fase 1 César Vallejo 0-2 Olimpia 2022 Fase 2 Universitario 0-2 Barcelona SC 2022 Fase 2 Universitario 0-1 Barcelona SC 2022 Fase de grupos Sporting Cristal 0-2 Flamengo 2022 Fase de grupos Alianza Lima 0-1 River Plate TOTAL Ocho derrotas 0 goles a favor, 18 en contra

Ahora bien, esta crisis goleadora no es nada extraña. Si tomamos en cuenta las últimas participaciones en Copa Libertadores, casi siempre los equipos peruanos sufren bastantes goles por parte de sus rivales, pero suelen anotar muy pocos.

Para no ir muy lejos, en la Copa Libertadores 2021, Sporting Cristal apenas pudo celebrar tres goles y encajó 10 en seis partidos jugados (-7). Por su parte, Universitario logró anotar seis goles, pero recibió 19 (-13) en la misma cantidad de encuentros. Ambos tuvieron la peor diferencia de goles en sus respectivos grupos.

En las rondas previas de esa edición, la historia fue la misma. César Vallejo no celebró goles en la Fase 1: empató 0-0 en la ida y cayó 2-0 en la vuelta ante Caracas FC. Por su parte, Ayacucho FC fue el equipo más goleado de la Fase 2 del torneo (global 8-2): perdió 6-1 la ida y 2-1 en la vuelta ante Gremio.

Las razones de la sequía goleadora

No solo se trata de una simple sequía goleadora, sino que, en líneas generales, a los clubes peruanos les cuesta mucho estar al nivel de la Copa Libertadores. Sin contar la presente edición, van ocho años en los que ningún equipo nacional logra superar la fase de grupos. Se ha convertido en una misión casi imposible y, por ahora, no se avizora un futuro mejor.

El fútbol peruano tiene muchos problemas estructurales. Problemas de fondo. Uno de lo que más se critica es el trabajo con las divisiones menores. Si bien algunos se están enfocando en mejorar en ese aspecto, la gran mayoría de los clubes locales suelen descuidar mucho a sus categorías inferiores. Es por ello que muy pocos canteranos emergen de forma óptima en nuestro torneo para sumar al primer equipo. Y muy pocos delanteros jóvenes tienen oportunidades para mostrarse.

También hay que tener en cuenta que, luego de una buena campaña a nivel local, los equipos nacionales se suelen desarmar para la Copa Libertadores. Las figuras de la temporada suelen buscar un mejor destino para su carrera y, en el mercado de pases, los clubes no consiguen reforzarse lo suficiente para encarar el certamen internacional.

Plantel de Sporting Cristal | Foto: Agencias





En esto último hace hincapié Waldir Sáenz, máximo goleador histórico de Alianza Lima y uno de los mejores delanteros de los últimos tiempos en el fútbol peruano. ‘Wally’ considera que a los equipos nacionales les está faltando armar un cuadro competitivo para la Copa Libertadores.

“Al fútbol peruano le está faltando que traigan jugadores de Copa Libertadores, que marquen la diferencia tanto a nivel local como internacional. Los equipos no se están armando bien para competir en el torneo internacional. No tenemos los delanteros suficientemente eficientes”, opina Waldir.

“Ayer (miércoles) se vio que faltó más fuerza ofensiva. Los entrenadores tienen que saber que todo no es campeonato local. Tienen que armar un grupo para lo que es a nivel internacional. Ellos deben saber la idiosincrasia del fútbol peruano, que hace tiempo no marcamos la diferencia y no pasamos a la siguiente fase”, agrega.

Es importante señalar que para que los delanteros puedan funcionar arriba, es necesario que en las demás zonas del campo también exista un óptimo funcionamiento. Es decir, la falta de eficiencia en el ataque no solo es problema de los delanteros, sino de todos en conjunto.

De hecho, en los cuatro equipos peruanos que participan en la actual edición de la Copa Libertadores hay delanteros de buen nombre. En César Vallejo, por ejemplo, cuentan con Santiago Silva, experimentado delantero uruguayo, pero su promedio goleador no ha sido el esperado, así como tampoco el de Abdiel Arroyo, refuerzo panameño del cuadro poeta.

En Universitario, el referente de ataque es Alex Valera, que en los últimos años ha sido revelación en el fútbol peruano y ya ha tenido roce con la selección peruana. Eso sí, se ha mostrado errático en algunas oportunidades. Además, Joao Villamarín, refuerzo crema para la delantera, está lejos de su mejor nivel y cuota goleadora que mostró con Sport Boys el año anterior.

En Alianza Lima, Hernán Barcos ya ha demostrado en muchas ocasiones toda su experiencia y gran recorrido internacional. Pero no es suficiente. Hace falta más compañía. De hecho, l a gran baja de Jefferson Farfán -por lesión- es un factor determinante para el bajón ofensivo del equipo. Además, la presencia de Cristian Benavente (refuerzo) no es garantía de goles, así como tampoco la de Aldair Rodríguez, Edgar Benítez y Darlin Leiton (refuerzo).

En cuanto a Sporting Cristal, Percy Liza es la gran figura del ataque con 21 años, pero necesita más recorrido internacional y mejor compañía para sobresalir como la temporada pasada . Hay una decadencia importante en el ataque rimense, tanto así que Christofer González es el goleador del equipo con cuatro tantos en la actual campaña. Eso sí, Irven Ávila asiste más de lo que anota (cuatro asistencias y un gol), mientras que Leandro Sosa (refuerzo) no está teniendo los números esperados.

Jugadores Equipo Partidos jugados en 2022 Cuota goleadora Santiago Silva César Vallejo 5 partidos 0 goles Abdiel Arroyo (refuerzo) César Vallejo 10 partidos 2 goles y 1 asistencia Alex Valera Universitario 8 partidos 5 goles Joao Villamarín (refuerzo) Universitario 7 partidos 1 gol Hernán Barcos Alianza Lima 6 partidos 2 goles Cristian Benavente Alianza Lima 5 partidos 1 gol Aldair Rodríguez Alianza Lima 7 partidos 1 gol Edgar Benítez Alianza Lima 5 partidos 0 goles Wilmer Aguirre Alianza Lima 4 partidos 0 goles Darlin Leiton (refuerzo) Alianza Lima 2 partidos 0 goles Percy Liza Sporting Cristal 8 partidos 2 goles y 1 asistencia Irven Ávila Sporting Cristal 8 partidos 1 gol y 4 asistencias Leandro Sosa (refuerzo) Sporting Cristal 8 partidos 1 gol Alejandro Hohberg Sporting Cristal 6 partidos 2 goles

En resumen, el problema de los pocos goles de los delanteros se ha intensificado esta temporada. La gran mayoría aporta poco en cuestión de números a sus respectivos equipos. Si ya a nivel local ha sido difícil tener un buen registro, a nivel internacional es mucho más complejo. Y así se ha reflejado.

Sin duda alguna, hay muchos problemas por corregir, pero al menos Alianza Lima y Sporting Cristal aún tienen tiempo para ponerle fin a la sequía goleadora. Y lo más importante: romper la racha negativa de los clubes peruanos sin pasar la fase de grupos.

