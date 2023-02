Una escalofriante marca acaba de derrumbarse con el gol de este señor, Ronald Huaccha. Hasta la noche del martes, eran 18 partidos que los clubes peruanos no podían conseguir un triunfo en Copa Libertadores, según la cuenta de Twitter Son Datos No Opiniones. Aquí se incluye a todos los clubes, la ‘U’, Alianza Lima, Cristal, Melgar, que compiten entre sí por cuál es el menos perdedor de nuestra historia a nivel internacional.

Por eso es tan importante el triunfazo que metió Huancayo ante Nacional de Paraguay en los descuentos.

Cambiaron los papeles. Por lo general, a los futbolistas paraguayos se les relaciona con juego corajudo, de guerrear y no darse por vencido. Es así que muchas veces han anotado goles en los minutos finales para conseguir triunfos importantes, sin embargo, esta vez fue Sport Huancayo, a través de su delantero Ronald Huaccha consiguió el 2-1 en el tiempo adicional del segundo tiempo. De esta manera, el ‘Rojo Matador’ venció a Nacional de Paraguay, en el estadio Huancayo, encuentro que se jugó sin público por seguridad, debido a los problemas sociales y políticos que aqueja al país.

La jugada del gol agónico de Ronald Huaccha inició con Carlos Ross, quien desbordó por izquierda, enviando un centro, no llegó a tomar Alexis Rojas, pero encontró a Ronald Huaccha, quien logró vencer la portería de Espínola para que estalle la banca de Sport Huancayo y poniendo el 2-1 final.

¿Qué piensa el héroe de la jornada, Ronald Huaccha? Primero, está feliz. Esta victoria le permite soñar con una clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores, y para ello se enfrentará a Nacional en el duelo de vuelta, el próximo 14 de febrero en el Defensores del Chaco, Paraguay, y cuyo ganador chocará con Sporting Cristal en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Desde un arranque de la entrevista se le comentó a Ronald Huaccha, que este triunfo era doblemente meritorio, puesto que Sport Huancayo en la pretemporada no había tenido amistosos y tampoco había jugado en la Liga 1, debido al problema que sucedió ante Cusco FC, donde ganaron por Walk Over. “Bueno, la verdad, como comentas, no tuvimos amistoso con ningún equipo, solo fue con la reserva y entre nosotros. Pero sí es de rescatar la buena pretemporada que hicimos, pues fue fundamental para lo que se nos venía. Lamentablemente dada la coyuntura que viene suscitando no pudimos tener ningún partido de la Liga 1 y así estar mejor preparados para afrontar este tipo de partidos que son internacionales. Gracias a Dios se pudo sacar el partido adelante, si bien es cierto se nos complicó en algún momento, pero se dio el triunfo. Aún no hemos ganado nada, falta el partido de vuelta y esperamos sacar un buen resultado en Paraguay y poder pasar a la siguiente fase”, comentó el delantero del ‘Rojo Matador’ a El Comercio.

Con 29 años, Ronald Huaccha no había jugado Copa Libertadores, anteriormente había disputado Copa Sudamericana con la camiseta de Sport Huancayo. Por esa razón, era muy importante el juego de este martes y cómo para cerrar una jugada redonda terminaría anotando su primer gol en dicho torneo.

“Sí, fue mi primera participación en Copa Libertadores; agradecido con Dios por haber cumplido un sueño más en mi carrera futbolística y además, pude marcar mi primer gol. Sobre el desarrollo del partido creo que en la mayor parte del tiempo fuimos superiores y nos vamos por el momento con una ventaja importante”, agregó.

“Fue mi primer gol; pero sé que aún falta mucho y solo me queda trabajar más para así contribuir al equipo; porque si, el delantero se mide por los goles. Gracias a Dios que se dio el gol, la sensación fue muy buena y estoy contento por ello”, acotó.

Finalmente, le consultamos sobre las indicaciones que les dio Mifflin Bermúdez, técnico de Sport Huancayo, durante el partido ante Nacional. “El profesor nos indicó más que nada; que salgamos tranquilos, que hagamos el juego que sabemos, que confiemos en nosotros, que este partido tenemos que salir a ganar. Mañana en el entrenamiento imagino que el profesor nos dirá y trabajará este tiempo en todo aquello que nos falta mejorar; pero considero que, en la parte ofensiva ser más contundente en las oportunidades que se nos presenta para concretar el gol, en lo defensivo estar más concentrados y poder mantener el cero atrás. Sobre la liga 1 está 4.ª fecha, nos toca descansar”, dijo a El Comercio.

