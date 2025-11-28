Con Lozano de ‘Cuevita’ y el foul de Domínguez al presidente Jerí a lo ‘Puma’ Carranza: lo que no se vio del partido de Leyendas previo a la final de Libertadores

Ver al presidente José Jerí desmarcándose de Felipe Melo para ganar una pelota parece una alucinación, pero sucedió en la tarde del último jueves en el Estadio Nacional durante el Partido de Leyendas que organizó Conmebol a dos días de la gran final de la Copa Libertadores.

La dinámica era sencilla: exfutbolistas y dirigentes que integren la selección peruana y otros que conformen la selección Conmebol. En el lado ‘bicolor’ fueron llamados Óscar Ibáñez, Eusebio Acazuzo, Agustín Lozano, Héctor Chumpitaz, Luis Guadalupe, Juan Carlos La Rosa, Percy Olivares, Martín Hidalgo, Juan Jayo Legario, Juan Carlos Cabanillas, Jean Ferrari, Jorge Soto, Miguel Rebosio, Jaime Duarte, Luis Ramírez, Roberto Palacios, Carlos Lobatón, Andrés Mendoza, Waldir Sáenz, Flavio Maestri, Leo Rojas, Ysrael Zúñiga, Jhony Vegas, Johan Fano, Germán Carty, Julio César Uribe, Alfonso Yañez y Amilton Prado.

En el bando rival fueron llamados Nery Pumpido, Marcelo Barovero, Ricardo Tavarelli, Leo Moura, Felipe Melo, Óscar Ruggeri, Paulo Da Silva, Carlos Bonet, Egidio Araujo, Alejandro Domínguez, Jonathan Santana, Nicolás Domingo, Roberto Acuña, Mauro Silva, Ricardo Giusti, Orlando Berrio, Juan Salgueiro, Rodrigo López y Germán Alemanno.

Ambos equipos debían enfrentarse en dos tiempos de media hora cada uno y sellar así un partido de confraternidad entre el país anfitrión de la Copa Libertadores y el ente anfitrión. Sin embargo, sobre la hora se sumó un nuevo nombre: José Jerí.

Poco antes de las 4 de la tarde, tres camionetas de seguridad nacional llegaron al Estadio Nacional y José Jerí hizo su aparición. Si bien al inicio se pensaba que el presidente iba a dar el play de honor y a ver el partido desde fuera, finalmente se supo que también iba a vestirse de corto como parte de la selección peruana.

Durante el calentamiento hubo otra escena que llamó la atención: Néstor Gorosito y su asistente técnico tenían una larga y grata charla con Gerardo Pelusso dentro del campo de juego. El entrenador de Alianza Lima había ido como espectador a reencontrarse con algunas amistades como Óscar Ruggeri, a quien también saludó con afectuoso abrazo antes de pararse a conversar, y con Jean Ferrari, quien no es un amigo cercano, pero con el que tuvo un saludo bastante cordial más allá de algunas asperezas del pasado.

Una vez que inició el encuentro, el presidente José Jerí se posicionó como volante, pero le costaba tomar el ritmo del resto del equipo. Sin duda, la selección Conmebol era bastante superior a la peruana, pero pese a eso no lograba abrir el marcador.

“Penal, penal”, gritaron algunos asistentes entre risas cuando José Jerí cayó al campo fuera del área. El que había impactado con él fue Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol; sin embargo, no se trató de una dura falta y ambos se extendieron la mano con buen ánimo una vez que el presidente se puso de pie tras querer disputar un balón.

Alrededor de los 15 minutos de iniciado el encuentro y sin muchas pelotas en su favor como volante y delantero, José Jerí salió del campo de juego por el ingreso de Jean Ferrari y decidió alzar los brazos para despedirse de la prensa y los pocos invitados ubicados en la tribuna occidente. Minutos después partió del Estadio Nacional.

Minutos después fue el turno del ingreso de Agustín Lozano, quien ya había declarado públicamente que le gustaba jugar como enganche o ‘10′ y fue precisamente esa posición la que ocupó en la selección ‘bicolor’. Si bien el ritmo tampoco se comparaba a los de los exfutbolistas, sí tuvo un desempeño bastante aceptable.

Sin embargo, el gol llegó durante el segundo tiempo en favor de la selección Conmebol tras una gran definición en cruzada de Germán Alemanno. Este fue el único tanto del partido que sirvió para sellar un Partido de Leyendas poco usual por contar con un Presidente de la República entre sus filas.

