Es cierto que no ha habido suerte para los peruanos en Libertadores, como cierto es que no existe fortuna en fase de grupos del torneo de clubes más difícil del mundo. Quizás el Grupo E o el F, donde hay un favorito claro y tres equipos relativamente parejos tras el segundo cupo, hubiera sido una mejor mano. Pero no se puede soñar con la Libertadores y luego quejarse de que nos toquen camisetas propias de la Sudamericana. Como diría el poeta, para qué se meten en cosas de grandes.

De los dos compadres, Alianza es quien lleva la peor mano. Fluminense es el campeón defensor y uno de los tres favoritos para ganar la Copa. Su plantel supera en valor los US$ 100 millones y cuenta con cracks históricos como Marcelo, Ganso y el arisco Felipe Melo, quienes poco a poco van dando paso a jóvenes figuras como André, Marquinhos o Martinelli. Quizás lo más amable que se pueda decir del “Flu” es que se encuentran en fase de transición generacional. En el Maracaná habrá que jugar con el cuchillo entre los dientes.

Junto al Tri, Alianza deberá enfrentar a dos históricos ante los cuales tiene récord negativo. Si bien ni Colo Colo ni Cerro Porteño han tenido un inicio auspicioso en sus respectivas ligas, los victorianos tampoco vienen de una buena racha: sumaron 3 derrotas seguidas en el torneo local y hay dudas respecto al técnico Restrepo. Pero vamos a los rivales.

De los chilenos preocupa lo que puedan construir alrededor del veterano Arturo Vidal, pero su mejor carta es “La Joya” Palacios, un 8 de 23 años que maneja los dos perfiles y puede jugar de delantero retrasado. Tiene buena técnica y tiro de larga distancia, aunque es intermitente y, según confesión propia, inmaduro.

De los paraguayos, Robert Piris es lo más interesante junto a Iturbe, internacional con la albirroja, aunque llama la atención la contratación del entrenador español Manolo Jiménez, ex DT del Sevilla. No son muchos los casos de entrenadores europeos que han competido en Sudamérica, habrá que ver si hay adaptación o choque cultural.

En el caso de Universitario, el reto, siendo duro, es menos exigente en el papel. Al ser los brasileños los claros dominadores de la competencia, Botafogo es quien cuenta con mejor punto de partida, sobre todo por sus extremos: Luiz Henrique, Jefferson Savarino y Jeffinho. Especial cuidado habrá que tener con Matheus Nascimento, un delantero de 20 años salido de las inferiores del club carioca que ya cotiza fuerte en Europa (varios clubes de la Premier League lo tienen en mira).

Por parte de LDU, es un equipo equilibrado, ganador y muy fuerte de local, que cuenta en el portero Alexander Domínguez a su gran figura. El repatriado Michael Estrada tendrá la responsabilidad de suplir la cuota goleadora de Paolo Guerrero en un club que viene como campeón de la Sudamericana 2023. Será problemático para todos.

En cuanto al Junior de Barranquilla, Yimmi Chará y el experimentado Carlos Bacca son los responsables de la ofensiva de los tiburones, quienes como los cremas celebran su centenario este año y el mismo día. Habrá por tanto un poco de morbo en ese cruce, que históricamente ha favorecido a los colombianos.

