La Copa Libertadores, un torneo que invita a soñar, creer e ilusionar cada año. Por más que la historia esté en contra nuestra, por más que seamos uno de los tres países (con Venezuela y Bolivia) que no ha conquistado este trofeo, el peruano atesora cada sorteo para hacer cuentas para el presupuesto de las entradas de marzo a mayo, las matemáticas y confiar –de nuevo- que sí se puede contra los vecinos en Sudamérica. Por momentos, la Libertadores parece una quimera y, por otros, un pasaje oscuro con una luz en el horizonte al final del camino.

Arranca una nueva edición y –otra vez- hincharemos por el pase a los octavos de final de Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal. La tabla histórica del campeonato dice una cosa, pero la fe está renovada, especialmente tras la clasificación de los íntimos, luego de eliminar a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique. Hoy sí se puede.

¿Qué indica la tabla? Tenemos a la ‘U’ en el décimo octavo lugar (286 puntos en 234 encuentros disputados); a Cristal, vigésimo (277 unidades en 247 juegos); Alianza Lima, 39° (165 en 192); Melgar, 81° (44 en 47); y Cienciano, 83° (40 en 36); entre los mejores cinco de los 25 equipos peruanos que participaron en el torneo más importante de clubes en esta parte del continente. ¿Y qué muestran los promedios? Universitario en el 100° (1.22 puntos por encuentro), Cristal en el 122° (1.12) y Alianza Lima en el 165° (0.86) de 242 instituciones en total en la historia.

La estadística es cruel, pero cierta. Como país nos ubicamos en el noveno puesto con 979 unidades, detrás de Bolivia con 1045 y Ecuador con 1345, aunque para el corazón no existen los números, sino la pasión. “Toda la confianza a nuestro plantel que empieza el sueño y nuestra obsesión”, escribió Jean Ferrari, administrador de Universitario, mientras que Hernán Barcos respondió a L1 MAX con confianza tras el sorteo. “Si los equipos peruanos empezamos a confiar en nosotros mismos, hay que creer, trabajar y convencerse que sí se puede. Vamos al Morumbí a ganar, Si vamos ‘uy, el Morumbí, uy, La Bombonera, vamos perdiendo 1-0 y cuando te puedas que puedes competir, ya es tarde”.

El historial de los equipos peruanos en la Copa Libertadores. (Diseño. Christian Marlow / GEC)

Los rivales de los peruanos en la Copa Libertadores

La premisa del ‘Pirata’ es la correcta. Si miramos antecedentes, estamos muertos. Cada torneo es una nueva historia para confiar de que el pasado puede cambiarse y de qué habrá un torneo al que recordaremos no solo por un partido, sino por una competición. Pasa con la ‘U’ en el 1972 y Cristal en el 97 y esperamos que este año -o pronto- pueda haber un equipo rememoraremos.

La ruta de la Copa es la siguiente para los tres peruanos en este 2025. Alianza enfrentará a Talleres sin juegos previos, mientras que tiene un saldo negativo frente a Libertad y más aún con Sao Paulo (ver imagen en la nota); Universitario parte con desventaja con River Plate y Barcelona SC, aunque ha hecho tablas con Independiente del Valle, una de las consolidaciones en Sudamérica en los últimos años; y Cristal solo tiene números desfavorables frente a Cerro Porteño, dado que ha dominado a Bolívar en el historial y mantiene una victoria y una derrota frente a Palmeiras.

“¿Por qué no (ganarle) a Palmeiras? ¿Por su historia o porque ya nos sentimos derrotados antes de enfrentarlos? El que no quiera enfrentarlo que pida que lo saquen de grupos. El fútbol no es así. Hay equipos con una historia superior y aquel que no la tiene, se siente motivado para intentar superarlos. Ya pasó con Alianza, que le ganó a Boca, ¿por qué no puede pasar con Cristal con Palmeiras? Es fútbol, la historia se respeta, pero no tiene por qué condicionarte”, dijo Julio César Uribe, ante la realidad de una institución de 228.45 millones frente a 14.9.

Y así es, se trata de fútbol. La historia está escrita para verla, analizarla y, en este deporte, a darle vuelta. Alianza ya hizo en las primeras fases, ahora toca mantener la mentalidad y confianza de que los peruanos podrán hacerlo en la fase de grupos. Hay que apoyar e hinchar por ellos.

El historial de Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal contra sus rivales en la Copa Libertadores. (Diseño: Christian Marlow / GEC)