El jueves 19 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026, y Universitario de Deportes pudo conocer a sus próximos rivales en el máximo torneo a nivel de clubes en Sudamérica.
El jueves 19 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026, y Universitario de Deportes pudo conocer a sus próximos rivales en el máximo torneo a nivel de clubes en Sudamérica.
Los dirigidos por Javier Rabanal quedaron ubicados en el Grupo B junto con Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima (Colombia).
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En la edición pasada, el conjunto ‘crema’ logró clasificar a los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, en donde cayó en manos de Palmeiras. Este año, irán en busca de avanzar aún más en el certamen.
Universitario de Deportes debutará en la Copa Libertadores 2026 el próximo 7 de abril ante Tolima en condición de visitante.
A continuación, te compartimos el fixture completo de Universitario de Deportes.
7 de abril
21:00 | Tolima vs. Universitario - Estadio Manuel Murillo Toro
15 de abril
- 21:00 | Universitario vs. Coquimbo Unido - Estadio Monumental
29 de abril
- 21:00 | Universitario vs. Nacional - Estadio Monumental
7 de mayo
- 19:00 | Coquimbo Unido vs. Universitario - Francisco Sánchez Rumoroso
20 de mayo
- 17:00 | Nacional vs. Universitario Gran Parque Central
26 de mayo
- 19:30 | Universitario vs. Tolima - Estadio Monumental