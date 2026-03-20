El jueves 19 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026, y Universitario de Deportes pudo conocer a sus próximos rivales en el máximo torneo a nivel de clubes en Sudamérica.

Los dirigidos por Javier Rabanal quedaron ubicados en el Grupo B junto con Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima (Colombia).

En la edición pasada, el conjunto ‘crema’ logró clasificar a los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, en donde cayó en manos de Palmeiras. Este año, irán en busca de avanzar aún más en el certamen.

Universitario de Deportes debutará en la Copa Libertadores 2026 el próximo 7 de abril ante Tolima en condición de visitante.

A continuación, te compartimos el fixture completo de Universitario de Deportes.

Fixture de Universitario en Copa Libertadores 2026

7 de abril

21:00 | Tolima vs. Universitario - Estadio Manuel Murillo Toro

15 de abril

21:00 | Universitario vs. Coquimbo Unido - Estadio Monumental

29 de abril

21:00 | Universitario vs. Nacional - Estadio Monumental

7 de mayo

19:00 | Coquimbo Unido vs. Universitario - Francisco Sánchez Rumoroso

20 de mayo

17:00 | Nacional vs. Universitario Gran Parque Central

26 de mayo