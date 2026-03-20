Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Universitario de Deportes conforma el Grupo B de la Copa Libertadores junto a Nacional, Coquimbo Unido y Deportes Tolima.
Universitario de Deportes conforma el Grupo B de la Copa Libertadores junto a Nacional, Coquimbo Unido y Deportes Tolima.
Por Redacción EC

El jueves 19 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026, y Universitario de Deportes pudo conocer a sus próximos rivales en el máximo torneo a nivel de clubes en Sudamérica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.