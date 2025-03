Mientras Melgar espera pacientemente a Cerro Porteño por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores, el conjunto azulgrana ha sufrido inconvenientes para llegar hasta Arequipa. De acuerdo a la planificación del rival, los paraguayos debían aterrizar un día antes del partido (5 de marzo) a suelo visitante; sin embargo, temas que escapan de sus manos impidieron que esto ocurra con total normalidad.

El Comercio pudo conocer que el plantel de Cerro Porteño no llegó a Arequipa porque el vuelo chárter en el que se trasladaban no tenía autorización para aterrizar en territorio peruano. El problema sería político, ya que el avión de la empresa Estelar tiene bandera venezolana y no contaba con los documentos necesarios de parte del gobiero peruano para cumplir con su recorrido con total normalidad.

Dany Maciel, periodista paraguayo, explicó también que el avión de Cerro Porteño debía salir a las 2:00 de la tarde, aunque el retraso se debió a temas ajenos al club. Mientras eso ocurría, la orden para el elenco azulgrana fue quedarse descansando en el hotel de concentración en Asunción y esperar el visto bueno para agilizar el viaje. “A través de Conmebol se están haciendo las gestiones”, contó el hombre de prensa.

Por su parte, Gabriel Wainer, gerente deportivo de Cerro Porteño, expresó su fastidio por lo ocurrido. “El gobierno peruano, de manera sorpresiva, al menos para nosotros, no permitía el aterrizaje del avión chárter que nos llevaría a Arequipa. Con la colaboración de Robert Harrison (presidente de la APF), Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol) y el Gobierno Paraguayo, en contacto con el Perú, estamos en vías de solucionar el problema”, señaló.

¿Cuándo viaja Cerro Porteño?

Con el pasar de las horas, medios paraguayos informaron que las gestiones desde Conmebol hacia el gobierno peruano no tuvieron frutos y que se puso en marcha el plan B: es decir, que un chárter peruano viaje desde Lima hacia Asunción para recoger al plantel de Cerro Porteño y luego viajar de manera directa a Arequipa. ¿Qué falta? El permiso de parte de Bolivia para sobrevolar cielo boliviano.

Con todo eso en orden, este Diario pudo conocer que Cerro Porteño saldrá 5 de la mañana (7:00 am en Paraguay) este miércoles 5 de marzo para viajar desde Asunción hacia Arequipa. Son dos horas y 40 minutos de vuelo, y luego el plantel quedaría listos para afrontar el partido contra Melgar por la ida de la Fase 3.

Como se sabe, la Conmebol exige que los equipos visitantes estén con un día de anticipación en el lugar donde les toque jugar; caso contrario, se exponen a una sanción. El caso de Cerro Porteño podría ser una excepción, aunque no está decidido. Sea como fuere, ese es problema de los paraguayos. Melgar está obligado a ganar en Arequipa.









