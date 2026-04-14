Por Pedro Ortiz Bisso

“Hay hechos que enorgullecen y otros que no. Y este, claramente, es un hecho del que no me enorgullezco y del que me quiero librar”. Las palabras son de Sergio Markarián, pero las podría tomar prestadas Leonardo Jardim, el técnico del Flamengo. O Gonzalo Plata, autor de un pisotón incalificable el último miércoles por el que un poco más y recibe una palmadita en el hombro.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.