“Hay hechos que enorgullecen y otros que no. Y este, claramente, es un hecho del que no me enorgullezco y del que me quiero librar”. Las palabras son de Sergio Markarián, pero las podría tomar prestadas Leonardo Jardim, el técnico del Flamengo. O Gonzalo Plata, autor de un pisotón incalificable el último miércoles por el que un poco más y recibe una palmadita en el hombro.

Cuando ingenuamente pensábamos que los tiempos oscuros de la Copa Libertadores habían quedado en el olvido, a Cusco le metieron la mano en el bolsillo.

¿A qué se refería el ‘Mago’? En 1989 dirigía al Sol de América cuando le tocó definir ante Olimpia su pase a la segunda ronda de la Copa. Eran los años en que clasificaban tres equipos por grupo y los dos paraguayos tenían la opción de avanzar. ¿Qué necesitaban? Que gane el cuadro de don Sergio y su rival marque cuatro goles. Un misterioso apagón obligó al árbitro a suspender el partido a los 24 minutos de juego. Tras su reanudación, al día siguiente, el equipo de Markarián obtuvo un resultado mágico: ganó 5-4. Así, los dos hermanitos asunceños clasificaron.

Sporting Cristal derrotó 1-0 a Cerro Porteño en el Callao. (Foto: Fernando Sangama)

Es posible que, más allá de los horrores arbitrales, Flamengo igual hubiese vencido. Por algo es el vigente campeón de la Libertadores y tiene en sus filas a jugadores de la estatura de Lucas Paquetá, por el que pagó 46 millones de dólares. Pero asquea que a pesar de ese poderío gigantesco reciba ayudas de este tipo.

Fuera de este desagradable momento, el arranque de los peruanos en las competencias internacionales no ha sido malo. El triunfo de Cristal sobre Cerro Porteño ha sido lo más destacado, así como el puntazo que se trajeron la U desde Ibagué y Cienciano desde Montevideo. Suena extraño que no estemos hablando de fracasos o triunfos morales. Es un pasito adelante.

En el caso de la crema, el 0-0 ante Tolima es una reiteración de lo visto en los últimos tres años: tiene armas para competir afuera. Su defensa ha ganado consistencia con Fara y la apuesta de Rabanal por Vargas ha sido un acierto que no admite discusión.

El encuentro, pese a no tener goles, fue muy peleado. (Foto: Deportes Tolima)

Explicar la resurrección de Cristal por la bochornosa expulsión del paraguayo Domínguez sería mezquino. Zé Ricardo parece haber hecho clic con el plantel. Su ‘fossatiana’ capacidad de convencimiento se tradujo en practicidad frente al arco contrario. De todos modos, tanto celestes como cremas requieren afinar la puntería si quieren continuar en la Libertadores.

Pese a este expectante inicio, no dejemos de pisar tierra. La experiencia nos dice que los clubes peruanos no pueden mirar por encima del hombro a nadie. Las razones las conocemos todos.

Permítanme unas palabras sobre la participación de la Sub 17 en el Sudamericano. Ojalá que antes de partir rumbo al Mundial (difícil que se pierda el viajecito), el señor Lozano haga un espacio en su recargada agenda para explicar las razones de este nuevo papelón. Es lo mínimo que el país merece.

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