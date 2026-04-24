Resumen

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El estadio Monumental se perfila como la sede para albergar la final de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Agencias)
El estadio Monumental se perfila como la sede para albergar la final de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Agencias)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes anunció la apertura de la venta de entradas para el partido ante Club Nacional por la Copa Libertadores 2026. La venta está dirigida exclusivamente a socios cremas y adherentes que se encuentren al día en sus pagos.

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