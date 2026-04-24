Universitario de Deportes anunció la apertura de la venta de entradas para el partido ante Club Nacional por la Copa Libertadores 2026. La venta está dirigida exclusivamente a socios cremas y adherentes que se encuentren al día en sus pagos.

El encuentro se jugará el miércoles 29 de abril a las 9:00 p.m. en el Estadio Monumental, en el marco de la fase de grupos del torneo continental.

Precios de entradas para el Universitario vs Nacional

Norte: S/ 50

Sur Familiar: S/ 50

Oriente: S/ 115

Occidente Lateral: S/ 140

Occidente Central: S/ 195

Palco Monumental: S/ 250

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Abrimos la venta de entradas, exclusiva para Socios Cremas y Adherentes, para el partido ante Nacional por la Libertadores.



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Un presente complicado en la Libertadores

Universitario no ha tenido el inicio esperado en la Copa Libertadores 2026. El equipo ha dejado puntos importantes en el camino y se encuentra en una posición incómoda dentro de su grupo, obligado a sumar en casa para mantenerse con opciones de clasificación.

El duelo ante Nacional aparece como una oportunidad decisiva para cambiar el rumbo y recuperar confianza.

El irregular rendimiento llevó a la salida de Javier Rabanal, generando un nuevo giro en el proyecto deportivo. En su lugar asumió Jorge Araujo, quien regresó al club con la misión de devolverle identidad y competitividad al equipo.