Universitario de Deportes anunció la apertura de la venta de entradas para el partido ante Club Nacional por la Copa Libertadores 2026. La venta está dirigida exclusivamente a socios cremas y adherentes que se encuentren al día en sus pagos.
El encuentro se jugará el miércoles 29 de abril a las 9:00 p.m. en el Estadio Monumental, en el marco de la fase de grupos del torneo continental.
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- Norte: S/ 50
- Sur Familiar: S/ 50
- Oriente: S/ 115
- Occidente Lateral: S/ 140
- Occidente Central: S/ 195
- Palco Monumental: S/ 250
Universitario no ha tenido el inicio esperado en la Copa Libertadores 2026. El equipo ha dejado puntos importantes en el camino y se encuentra en una posición incómoda dentro de su grupo, obligado a sumar en casa para mantenerse con opciones de clasificación.
El duelo ante Nacional aparece como una oportunidad decisiva para cambiar el rumbo y recuperar confianza.
El irregular rendimiento llevó a la salida de Javier Rabanal, generando un nuevo giro en el proyecto deportivo. En su lugar asumió Jorge Araujo, quien regresó al club con la misión de devolverle identidad y competitividad al equipo.
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