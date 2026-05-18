“Presentamos la información a tener en cuenta si acompañarás al más campeón en su visita a Nacional en Montevideo”, comunicó la institución estudiantil a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la información, la “Tribuna Héctor Scarone” contará con una capacidad para 2,000 personas. Asimismo, el precio de las entradas fue fijado en 1,500 pesos uruguayos y los asistentes deberán presentar DNI o pasaporte como requisito obligatorio de ingreso.

La venta de boletos se realiza a través de la plataforma oficial de Red Tickets de Uruguay.

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👉 Presentamos la información a tener en cuenta si acompañarás al más campeón en su visita a Nacional en Montevideo.



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Universitario afina detalles antes de viajar a Uruguay

El plantel dirigido por Héctor Cúper continuará con sus trabajos previos al compromiso internacional durante el inicio de la semana.

Según el itinerario difundido por el club, el lunes 18 de mayo el equipo entrenará desde las 9:45 a.m. en el Estadio Monumental U Marathon. Posteriormente, a las 3:35 p.m., la delegación emprenderá viaje rumbo a Montevideo, Uruguay. Al día siguiente, Universitario realizará una sesión de entrenamiento a las 2:00 p.m. en el Centro de Alto Rendimiento de Peñarol.

Héctor Cúper tendrá su estreno con Universitario: así será la agenda crema rumbo a Montevideo. Foto: Universitario/Instagram

El compromiso entre Universitario y Nacional se disputará el miércoles 20 de mayo a las 7:00 p.m. de Uruguay (5:00 p.m. en Perú) en el Estadio Gran Parque Central. Este partido corresponde a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y será además el debut oficial de Héctor Cúper como entrenador del cuadro crema.

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