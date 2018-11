La Copa Perú ingresa a su etapa de definición con los partidos de vuelta de los cuartos de final. Estos cuatro clasificados jugarán la 'Finalísima' que otorgará un cupo directo a la máxima división del fútbol peruano. Asimismo, dos cupos para el segundo y tercer puesto para disputar un repechaje con clubes de la Segunda División para determinar dos clubes más que jugarán en la Liga de Fútbol Profesional 2019.

Este fin de semana se darán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Perú 2018. Conoce las llaves, resultados y programación de esta etapa decisiva.

-UD Ascensión (Huancavelica) vs. Las Palmas FC (Chota)



-Atlético Torino (Talara) vs. Alianza Universidad (Huánuco)



-Molinos El Pirata (Lambayaque) vs. Credicoop San Cristóbal (Moquegua)



-Social Venus (Huacho) vs. Santos FC (Nasca)

Programación

Programación de los duelos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Perú | Foto: FPF

Resultados de los partidos de ida

Resultados de los duelos de ida de los cuartos de final de la Copa Perú | Foto: FPF

Regulación

La 'Finalísima' consta de cuatro equipos que disputarán un cuadrangular final con el formato de todos contra todos. El campeón conseguirá su ascenso directo a la Primera División en la próxima temporada.

Además, debido a la creación de la Liga de Fútbol Profesional 2019, el equipo que quede 2º y 3º tienen una chance más de ascenso, enfrentando al 2º y 3º de la Segunda División.