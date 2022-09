¿A qué se refería el polémico personaje? A la decisión de quitarle a la Copa Perú el ascenso directo a la primera división . Quizá con el antecedente de que de los últimos diez campeones -sin contar a ADT, vigente ganador que se mantiene en la parte media de la tabla de posiciones de la Liga 1-, solo Carlos Stein (2019), Binacional (2017) y UTC (2012) siguen en la máxima categoría del fútbol peruano.

Los ajustes no quedan ahí. La federación anunció también que cada club que dispute la primera división de las ligas distritales debe tener un máximo de cuatro jugadores mayores de 25 años. Y en Segunda, cuatro mayores de 23. “No ha sido bien tomada esa nueva regla porque le va a quitar trabajo a muchos jugadores. Además, todos los años vienen cambiando el reglamento, haciendo reajustes, nunca ha tenido un proyecto, un camino a seguir”, nos dice Juan Andrés Fernández, periodista y director de “Desde la Cancha Perú”, el medio especializado en el torneo que se juega en todos los rincones del país.

“ Yo creo que está bien hacer una reingeniería a la Copa Perú, mejorarla, fortalecerla. Pero si solo le das ascenso a la Liga 2 (segunda división), entonces también tienes que fortalecer ese torneo . Hoy, por ejemplo, no es televisado. Entonces los empresarios que invierten en los equipos de Copa Perú ya no lo van a querer hacer porque para llegar a Primera hay que pasar por una liga que no está bien estructurada, no te da beneficios y en la que te tienes que mantener. Es muy difícil así”, añade.

La Copa Perú -ese torneo amateur que junta a todos los departamentos del Perú, del que solo se habla lo malo y no se resalta que Leonardo Rugel, uno de los héroes del clásico, o Percy Liza, el último peruano en salir al fútbol exterior, dieron sus primeros pasos ahí- dejará de ser vía directa hacia la Liga 1 a partir del 2023. Es decir, este será el último año en que lo hagan y el campeón seguramente quedará en la historia.

Por eso, a continuación te contamos qué es lo que sigue para el campeonato que se encuentra en su recta final, en la etapa nacional. Solo quedan 50 equipos, campeón y subcampeón departamental, lo que sueñan con llegar a la primera división.

Así se jugará la etapa nacional

Son 50 equipos los que lucharán por un boleto en el último tren a la primera división. Entre ellos están cuatro que ascendieron como el Coronel Bolognesi, Mariscal Nieto, Atlético Torino y Defensor La Bocana.

“Claramente los que ya campeonaron parten como favoritos. Atlético Torino, que ya ganó cinco veces el torneo, es uno. Defensor La Bocana es otro. Bolognesi también. Y de ahí está el Deportivo Garcilaso del Cusco, que en 2019 estuvo a punto de clasificar a la etapa nacional con Alex Valera en su equipo. También podría estar el Ecosem de Pasco porque es una comunidad minera la que solventa esta campaña y tiene buenos jugadores, muy adaptados a la altura, además que el técnico es Roberto Arrelucea que dirigió en su momento a Unión Minas en Primera”, señala Juan Fernández.

Es así que la etapa nacional, que cuenta con cinco fases, empezará este fin de semana con el fixture ya definido de aquí hasta el final. En la primera fase, todos los equipos se enfrentarán en seis jornadas (tres de local y tres de visita).

Una vez disputadas las seis fechas, se armará una tabla general de posiciones en la que los 32 equipos mejores ubicados pasarán a disputar la fase 2. En este punto es importante mencionar que la tabla tiene algunos criterios novedosos como los puntos relativos. ¿Qué quiere decir? Se trata de cuántos puntos obtiene un equipo de acuerdo al punto que obtuvo el rival.

“Por ejemplo, si yo le gano a un equipo que tiene cinco puntos en la tabla, entonces mis tres puntos se multiplican por los que él consiguió. Es decir, tengo 15. Y así voy sumando de acuerdo a los rivales que enfrenté”, explica Fernández.

En la segunda fase de armarán 16 llaves en el que se enfrentarán a ida y vuelta, en un cuatro eliminatorio. Los que se ubicaron entre el primer puesto y el 16° serán cabeza de serie y eligirán el orden de las localías para medirse a los representativos que se situaron entre las casillas 17 al 32.

Hay que indicar, que estas llaves serán armadas según la ubicación que hayan tenido en la tabla de posiciones. Vale decir, el primer clasificado chocará contra el ubicado en el puesto 32, el segundo lugar contra el 31, el que quedó tercero contra el 30 y así sucesivamente.

Los ganadores de estas llaves pasarán a formar parte de la Fase 3, que no es otra cosa que los octavos de final. Seguirá siendo a partidos de ida y vuelta y el orden de las localías lo seguirán escogiendo los cuadros que hayan estado mejor ubicados en la tabla de posiciones de la primera fase.

Los ganadores de estas llaves clasifican a la Fase 4 o de cuartos de final, en la que se mantienen los duelos de ida y vuelta entre dos representativos. También, seguirán escogiendo el orden de sus localías los mejores ubicados en la tabla de posiciones.

La quinta fase es la “Finalísima”, que es un cuadrangular que se disputa en Lima o Callao. Los cuatro equipos clasificados se enfrentan en un formato de todos contra todos. El combinado que quede primero al término de las tres fechas del cuadrangular, asciende a la Liga 1 del 2023. El segundo puesto logra el boleto para la Liga 2.