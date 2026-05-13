Por Redacción EC

La Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) realizó el lanzamiento oficial de la Copa Perú VAOPE 2026, torneo que reunirá a miles de equipos de las distintas regiones del país y que inicia una nueva etapa tras la alianza estratégica con VAOPE.com, la ticketera del Perú, que se convierte en el primer sponsor del campeonato después de nueve años.

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