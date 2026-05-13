La Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) realizó el lanzamiento oficial de la Copa Perú VAOPE 2026, torneo que reunirá a miles de equipos de las distintas regiones del país y que inicia una nueva etapa tras la alianza estratégica con VAOPE.com, la ticketera del Perú, que se convierte en el primer sponsor del campeonato después de nueve años.

La presentación se desarrolló este martes 13 de mayo en Barranco con la participación de directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), representantes de LINFA, futbolistas e invitados especiales vinculados al deporte nacional. En esta edición, la Copa Perú iniciará con más de 1800 equipos en la etapa distrital a nivel nacional, de los cuales solo 50 clasificarán a la etapa nacional.

“Estamos muy entusiasmados de ser parte de un torneo tan importante y representativo para el país como la Copa Perú. Desde VAOPE queremos contribuir a acercar aún más esta pasión a los hinchas mediante herramientas tecnológicas que mejoren la experiencia del público y de los organizadores. Nuestro objetivo no es solo aportar desde el ticketing, sino también sumar al crecimiento, marketing y profesionalización del fútbol peruano”, señaló Dany Tsukamoto.

Como parte de esta alianza, VAOPE.com aportará al torneo soluciones de ticketing digital, estrategias de marketing y acciones orientadas a fortalecer la profesionalización y visibilidad del fútbol amateur peruano.

Por su parte, Roberto Ramos destacó que esta nueva edición representa una oportunidad para seguir impulsando el talento regional y fortalecer el fútbol desde las bases. “La Copa Perú es el torneo que conecta a todo el país a través del fútbol. Este 2026 buscamos seguir consolidando una competencia organizada, descentralizada y que permita que más jóvenes futbolistas tengan la oportunidad de mostrarse y crecer”, indicó.

Asimismo, Luis Duarte resaltó la importancia del campeonato en el desarrollo del fútbol nacional y su impacto en las regiones. “La Copa Perú cumple un rol fundamental en el sistema futbolístico peruano porque acerca el deporte a cada rincón del país y genera oportunidades para nuevos talentos. Desde la FPF seguiremos respaldando iniciativas que fortalezcan el fútbol amateur y regional”.

Finalmente, LINFA anunció el lanzamiento oficial de su canal de YouTube, plataforma desde la cual se difundirá contenido relacionado con la Copa Perú, entrevistas, cobertura especial, transmisiones y novedades del torneo.