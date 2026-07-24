El torneo se jugará durante cinco domingos consecutivos, del 23 de agosto al 20 de septiembre, en el Colegio Melitón Carvajal, en Lince.
El torneo se jugará durante cinco domingos consecutivos, del 23 de agosto al 20 de septiembre, en el Colegio Melitón Carvajal, en Lince.
Por Redacción EC

El fútbol femenino infantil vuelve a tener una cancha propia para crecer. UNACEM junto a su marca Cemento Sol anuncian la segunda edición de la Copa Sol, el torneo que busca abrir más espacios para que niñas de distintas edades puedan jugar, competir, aprender y vivir el fútbol en un entorno formativo, seguro y lleno de inspiración.

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