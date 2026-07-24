El fútbol femenino infantil vuelve a tener una cancha propia para crecer. UNACEM junto a su marca Cemento Sol anuncian la segunda edición de la Copa Sol, el torneo que busca abrir más espacios para que niñas de distintas edades puedan jugar, competir, aprender y vivir el fútbol en un entorno formativo, seguro y lleno de inspiración.

Bajo el lema “Más niñas en la cancha”, esta nueva edición busca convocar a equipos, academias, escuelas deportivas y clubes que quieran ser parte de una experiencia pensada para impulsar el talento femenino desde las categorías menores. La inscripción será completamente gratuita, reafirmando el compromiso de Cemento Sol con el acceso equitativo al deporte y con la creación de más oportunidades para las niñas futbolistas.

Luego del éxito de su primera edición, que reunió a más de 220 niñas en las categorías Sub-10 y Sub-12, la Copa Sol regresa con una propuesta repotenciada. Este 2026, el torneo convocará a más de 330 participantes y sumará nuevas categorías: Sub-8 Formativa, Sub-10 Formativa, Sub-12 Formativa y Sub-12 Competitiva, permitiendo que más niñas puedan vivir la experiencia de competir según su edad y nivel de desarrollo.

“La Copa Sol nació para demostrar que el fútbol femenino empieza desde la infancia y que las niñas también merecen espacios donde sentirse vistas, acompañadas y celebradas. Esta segunda edición nos emociona porque crece en participación, en categorías y en impacto. Queremos que más niñas entren a la cancha, se atrevan a jugar y descubran todo lo que el deporte puede construir en sus vidas”, expresó Claudia Rivero, Gerente de Marketing de UNACEM.

Copa Sol 2026: conoce todos los detalles del torneo de menores que impulsa el talento del fútbol femenino.

¿Cuándo empieza la Copa Sol?

El campeonato se desarrollará durante cinco domingos consecutivos, del 23 de agosto al 20 de septiembre, en el Colegio Melitón Carvajal, en Lince. Además de los partidos, las participantes y sus familias podrán vivir una experiencia deportiva integral, con activaciones, espacios de encuentro y una jornada final de premiación y reconocimiento al esfuerzo, talento y espíritu deportivo de todas las niñas.

La primera edición de la Copa Sol dejó una huella importante: durante cuatro sábados, cientos de familias acompañaron a las jugadoras en una verdadera fiesta del fútbol femenino infantil. La final cerró con emoción, goles y un mensaje claro: cuando se abren espacios, el talento aparece. Esa experiencia marcó el punto de partida para una segunda edición que busca llegar a más equipos y consolidarse como una de las principales plataformas de desarrollo del fútbol femenino de menores en el país.

“Cada niña que pisa una cancha gana algo más que un partido: gana confianza, amigas, disciplina y la posibilidad de imaginar un futuro distinto. Por eso, desde UNACEM y Cemento Sol queremos seguir construyendo oportunidades concretas para que más niñas puedan jugar, competir y soñar en grande”, agregó Rivero.

La Copa Sol forma parte del ecosistema de apoyo al fútbol femenino impulsado por Cemento Sol, que incluye el respaldo a la Liga Femenina, iniciativas de visibilidad para jugadoras referentes como el Team Sol conformado por las jugadoras profesionales Adriana Lúcar, Xioczana Canales y Alondra Vílchez y programas orientados a promover el deporte desde edades tempranas. Todo bajo un mismo propósito: sumar más mujeres y niñas en la cancha.

Los equipos interesados en participar podrán inscribirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Cemento Sol.

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