¿Final de la Sudamericana en Lima?: Por qué Bolivia perdería la sede, qué complica al Estadio Nacional y por qué es clave Shakira

El pasado jueves 7 de agosto, muy temprano, el presidente del Instituto Peruano del Deportes (IPD), Federico Tong, aprovechó su estadía en Asunción por la celebración de los Juegos Panamericanos Junior 2025 y se reunió con el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez. La cita no fue muy prolongada, pero sí contundente: proponer al Estadio Nacional como sede alternativa de la final de la Copa Sudamericana 2025, que se debe disputar el próximo sábado 22 de noviembre en caso el estadio Tahuichi Aguilera de la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, no cumpla con las observaciones asignadas por el ente rector del fútbol sudamericano. A poco más de dos meses del evento, ¿qué tan probable es que el Nacional adquiera la sede de la Sudamericana el mismo año que el Monumental de Universitario albergará la final de la Libertadores?

La Conmebol eligió al Tahuichi Aguilera como sede de la final de la Copa Sudamericana 2025, a celebrarse el próximo 22 de noviembre. Ocho meses después, aunque desde Bolivia aseguran que el evento se realizará sin contratiempos en Santa Cruz, desde la Conmebol se mantienen expectantes a lo que pueda pasar a nivel político y social en el país vecino.

Es así que son varios los factores que han puesto en alerta al ente rector del fútbol sudamericano, cuya prioridad es que el evento deportivo se realice sin contratiempos, bajo los tiempos especificados y además resulte un evento atractivo desde el punto de vista comercial.

El factor Tahuichi

El primer gran problema se evidenció en julio pasado. El pasado 17 de julio se la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) puso un ultimátum a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) advirtiendo que los trabajos de remodelación del Tahuichi Aguilera están en una etapa de avance del 11,98 %.

En la misiva, la Conmebol exhortó a que antes del 31 de julio las obras alcancen un avance mínimo del 50%, bajo la advertencia de que “se procederá a recomendar el cambio de sede”. Es en ese escenario que surgió la alternativa de Lima, debido a que en varias ocasiones una delegación de Conmebol llegó a nuestra capital a realizar inspección a dos sedes: el estadio Monumental y el Estadio Nacional. Ambos como posibles sedes de la final de la Copa Libertadores 2025.

El Estadio Nacional vuelve a sonar como opción para la final de la Copa Sudamericana. (Foto: GEC)

Cabe recordar que en marzo pasado, el presidente de Bolivia Luis Arce, y el titular de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, supervisaron juntos las obras del estadio. En aquella ocasión, Arce reveló que el costo para la remodelación ascendía a 6,3 millones de dólares, donde la Conmebol asumiría la inversión en el arreglo del campo y cambio de iluminación por un valor de 2 millones de dólares.

Según el diario El Deber de Bolivia, el Comité Organizador Local (COL) calcula que la final generaría una llegada de 30 mil turistas, cifra que podría hasta triplicarse si los finalistas son clubes brasileños o argentinos. Además, el evento podría generar ingresos por 33 millones de dólares.

Por el lado de la Federación Boliviana de Fútbol, confían en que la final se realice en Santa Cruz. “Se están haciendo todos los esfuerzos para lograr concretar todo lo planificado en base a las obras y ahora vamos a tener la oportunidad de hablar con los responsables de Conmebol y vendremos el domingo con las novedades”, dijo el titular de la FBF el pasado 2 de agosto.

Según el director de Obras Públicas de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Terceros, durante una inspección solicitada por legisladores departamentales, se verificó en agosto que “El avance que tiene la obra está en el 65 %”, dijo a los medios

“El trabajo que se está realizando está en los plazos respectivos, solo se está esperando el desembolso de la Conmebol de 2 millones de dólares para la luminaria y el césped, todos confían en que se juegue la final de la Sudamericana en Lima”, nos cuenta Luis Sandoval, periodista deportivo de la Ciudad de La Paz, Bolivia.

El Estadio Ramón Aguilera fue elegido como sede de la final de la Conmebol Sudamericana. (Foto: Movie drone Bolivia)

El pasado 3 de setiembre, Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) anunció que la Conmebol aceptó el pedido de cumplir con las exigencias mínimas para la remodelación del escenario deportivo y con ello Santa Cruz albergará la final.

Sin embargo, días antes el gobernador Fernando Camacho, admitió el alto nivel de retraso: “Deberíamos estar en un 50.27 (por ciento) a estas alturas, yo no quiero mentir, pero es una situación complicada y urge apelar a la empresa privada para cumplir con el cronograma”, indicó Camacho en aquella ocasión, pues el avance estaba en 26.30 por ciento.

El factor político

Además de las refacciones del estadio, la organización también implica facilitar aspectos migratorios, impositivos, aduaneros, hoteleros y de principalmente de seguridad. Este precisamente, es uno de los factores que preocupa a la Conmebol.

“Lamentablemente hay un factor político muy fuerte por el tema de las elecciones presidenciales aquí en Bolivia, por eso existe la alternativa de Lima. Entre ayer y hoy, sectores que estaban a favor de la izquierda, aseguraron que si la derecha gana, le harán la vida imposible, eso implica que habrá bloqueos, movimientos sociales, inestabilidad; todo eso advierte la Conmebol, que vela porque no se arruine la fiesta por estas situaciones políticas”, advierte el periodita Luis Sandoval.

“El tema económico puede ayudar mucho teniendo en cuenta la situación económica de Bolivia, donde la devaluación de la moneda es sumamente grave, ahora mismo un sol equivale a 4 bolivianos, y no hay dólares, eso es un indicio claro de la grave crisis económica”, añade el colega.

“El tema económico es muy complejo, hoy cada día uno tiene que ver qué recortar a qué para poder comer, hace rato que para muchas familias comer carne es un artículo de lujo; incluso los artículos para el aseo ahora son muy caros, no hay diesel ni gasolina, eso hace que la final de la Copa tenga ese riesgo de que no se juegue acá”, explica Sandoval.

Según la normativa Conmebol, el escenario debe estar completamente listo y operativo como máximo el 22 de octubre, un mes antes de la final. De lo contrario, como ya sucedió en el 2019, el ente reactor reasignará la organización de la final. En ese escenario, el Estadio Nacional sería la prioridad.

El Monumental de la 'U' iguala al Maracaná de Río de Janeiro como estadio con más finales únicas de la Copa Libertadores. Ambas recibirán dos deficiones en su historia. (Foto: Universitario de Deportes)

Conmebol y Lima

El estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera se encuentra en Santa Cruz, la capital de la región homónima, que es el motor económico de Bolivia. Se ubica a 429 metros de altitud y tiene una capacidad de 38 mil espectadores.

La próximas evaluación de Conmebol se realizará a mediados de setiembre y en caso los trabajos se encuentren fuera de los plazos o la ciudad no cuente con las condiciones propicias por factores políticos y/o sociales, se evaluará un posible cambio de sede.

“El Nacional está listo para albergar la final, ya pasó todas las inspecciones de forma aprobatoria como candidato a la final de la Copa Libertadores, además Lima cuenta con toda la logística y el respaldo político”, nos señala una fuente cercana al IPD.

¿Puede ser Lima una opción? Más allá de que como escenario cuente con todas las aprobaciones, existe un tema de fechas. La final se realizará el 22 de noviembre, fecha que coincide con la inauguración de los Juegos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025. Además, el escenario está alquilado para los días 15, 16 y 18 de noviembre para el concierto musical de Shakira.

Según los requerimiento de Conmebol, para una final el escenario debe ser cedido al menos 10 días antes del evento , por lo que para que el Estadio Nacional sea apto, el IPD tendría que cumplir con dos requisitos:

-Mover los conciertos de Shakira del 15, 16 y 18 de noviembre a otro escenario.

-Mover la inauguración de los Bolivarianos a otro escenario (estadio de San Marcos).

“La prioridad del IPD es el deporte, si es que se decidiera algo en Conmebol, la prioridad es el deporte”, afirmó la fuente. Según parece, el IPD ya cuenta con un plan de emergencia en caso deba liberar el Nacional para la final de la Copa Sudamericana.

