Cienciano tendrá un nuevo desafío internacional frente a un equipo brasileño. El ‘Rojo Imperial’ enfrentará a Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana, una instancia en la que buscará seguir haciendo historia después de eliminar al vigente campeón Lanús.

Sin embargo, el conjunto cusqueño no parte desde cero ante los representantes de Brasil. A lo largo de su participación en el torneo continental, Cienciano se ha enfrentado en seis oportunidades a clubes brasileños y mantiene un balance favorable.

El registro es de dos victorias, tres empates y apenas una derrota.

Cienciano tendrá un nuevo desafío internacional frente a un equipo brasileño. Foto: Cienciano

Santos fue la primera víctima brasileña de Cienciano

El antecedente más recordado se remonta a la edición 2003 de la Copa Sudamericana, justamente el torneo que Cienciano terminaría conquistando.

En aquella campaña, el conjunto cusqueño se enfrentó al Santos en los cuartos de final.

El partido de ida, disputado en Brasil, terminó con empate 1-1. La serie se definió en Cusco, donde Cienciano consiguió una importante victoria por 2-1 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Aquella clasificación significó un paso fundamental hacia las semifinales y posteriormente hacia el título continental.

El Cienciano campeón de 2003 hizo historia

La campaña de 2003 quedó grabada como una de las más importantes del fútbol peruano.

El equipo dirigido por aquel entonces contó con figuras como Germán Carty, Óscar Ibáñez, Santiago Acasiete y Julio García, entre otros.

Cienciano avanzó hasta la final y terminó conquistando la Copa Sudamericana 2003, convirtiéndose en el primer y, hasta ahora, único club peruano en ganar un torneo internacional oficial de clubes de la CONMEBOL.

Ahora, 23 años después, el ‘Papá’ vuelve a encontrarse con otro representante brasileño en una instancia decisiva.

Este fue el 11 de Cienciano que inició acciones ante Universitario en el triunfo imperial por 2-0 en el Torneo Clausura. (Foto: Cienciano)

Cienciano también enfrentó a Atlético Mineiro

Después de varios años sin cruzarse con clubes brasileños en la competición, Cienciano volvió a hacerlo en 2025.

El rival fue Atlético Mineiro, con quien compartió grupo.

El encuentro disputado en Cusco terminó 0-0, mientras que la revancha en el estadio Mineirão acabó con empate 1-1.

El balance volvió a ser positivo para el conjunto imperial, que consiguió sumar en ambos compromisos ante el equipo brasileño.

La historia entre ambos clubes tuvo un nuevo capítulo en la edición 2026 de la Copa Sudamericana.

Cienciano volvió a recibir a Atlético Mineiro en Cusco y esta vez consiguió una victoria por 1-0, resultado que reforzó su buen rendimiento ante los equipos brasileños cuando juega en casa.

Sin embargo, el conjunto brasileño consiguió tomar revancha en la vuelta y se impuso 2-0.

Con esos dos encuentros, Cienciano completó sus seis partidos ante clubes brasileños en la competición.

Dos victorias, tres empates y solo una derrota

El historial del ‘Rojo Imperial’ ante representantes de Brasil resulta especialmente llamativo:

6 partidos

2 victorias

3 empates

1 derrota

Además, Cienciano ha conseguido hacerse fuerte en el Cusco frente a estos rivales, un factor que podría volver a ser determinante frente a Botafogo, que llega a esta instancia con el objetivo de avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Ahora, el equipo dirigido por Horacio Melgarejo intentará mantener esa estadística favorable ante un rival de enorme tradición, cuando enfrente al club brasileño este 13 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Y una semana después, el 20 de agosto, la llave se definirá en Brasil, en el estadio del ‘Fogão’.

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