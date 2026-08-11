Cienciano celebra su clasificación a octavos de final de la Sudamericana Lanús. (EFE/ Martín Fonseca)
Cienciano celebra su clasificación a octavos de final de la Sudamericana Lanús. (EFE/ Martín Fonseca)
/ Martín Fonseca
Por Redacción EC

Cienciano tendrá un nuevo desafío internacional frente a un equipo brasileño. El ‘Rojo Imperial’ enfrentará a Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana, una instancia en la que buscará seguir haciendo historia después de eliminar al vigente campeón Lanús.

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