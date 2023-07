Y en esos equipos, dos nombres que seguimos con ansiedad de sala de partos: Joao Grimaldo (20) y Piero Quispe (21), los dos, seguidos por el comando técnico de la selección peruana que dirige Juan Reynoso.

Le preguntamos a cuatro analistas sobre las campañas de ambos clubes, acaso los más importantes del país a nivel continental:

1. ¿Cuál de los clubes peruanos hizo mejor campaña en torneos internacionales 2023 hasta hoy, SC o U?

2. ¿Cuál de los dos tiene más chances de clasificar a la siguiente ronda y por qué?

3. ¿Quién hizo mejor Copa: Grimaldo o Quispe?





Daniel Kanashiro, conductor de DSports

1. Campañas similares, la diferencia a favor de Sporting Cristal es que lo hizo en la Libertadores donde el nivel y la exigencia es mayor, por ende los premios económicos también son diferentes.

2. También Sporting Cristal. Se enfrenta a un ecuatoriano como Emelec mientras que la U frente a los brasileños de Corinthians.

3. Grimaldo. Fue clave en muchos partidos de Cristal desde lo individual y colectivo.

Joao Grimaldo. (Foto: GEC)

Angel Hugo Pilares, editor general elcomercio.pe

1. Lo de Cristal era esperable. Lo de la U, por como empezó el año, es notable.

2. Siempre resulta mejor jugar con Emelec que contra Corinthians, aunque nunca se podrá decir que tal o cual equipo la tiene menos complicada, especialmente en estas instancias donde un error te deja fuera.

3. Quispe sigue siendo la ilusión de todos los hinchas. Promete un techo aún más lejano, pero creo que Grimaldo ya es una realidad.

Universitario vs Gimnasia: Piero Quispe anotó el único gol del partido. (Foto: AFP) / CRIS BOURONCLE

Juan Carlos Ortecho, editor de Deportes en RPP

1. Cristal, porque superó dos fases preliminares eliminando a equipos de Paraguay y Argentina y en fase de grupos solo hizo 2 puntos menos que dos candidatos al título como River y Fluminense.

2. Cristal. Corinthians es más que Emelec. Corinthians no viene bien este año, pero brasileño es brasileño.

3. Ambos hicieron muy buenos torneos, pero Grimaldo fue más regular en rendimiento.

German Leguía - exjugador de Universitario de Deportes

1. Yo creo que la ‘U’ porque incluso fue elogiado por periodistas extranjeros, aunque jugó Sudamericana se enfrentó a equipos difíciles como Goiás, Gimnasia y Esgrima fue fregado al igual que el elenco colombiano. Cristal no es que avanzó a la siguiente etapa de la Copa Libertadores, va a jugar Sudamericana, es decir ha bajado el nivel, por eso Universitario ha hecho mejor campaña. El profesor Fossati agarró un equipo en un momento difícil: no teníamos nada. De la noche a la mañana, con el mismo equipo le ha cambiado la mentalidad, ya que entran jugadores que no jugaban bien y ahora el que entra lo hace tan bien como el titular, es decir, mantiene nivel. Para mí hizo un campañón.

2. Pienso que la ‘U’, en casa es fuerte. Recuerda que Goiás le ganó al final ahí en Brasil y en Colombia si no botan a Cabanillas no perdía, no es que afuera se haya perdido feo, en ningún momento la ‘U’ mereció haber perdido, ya que manejo bien el tema de visita y en casa se ha hecho fuerte, lo dijo un periodista argentino.

3. Grimaldo me parece un buen jugador, pero todavía le falta, recuerda que tuvo solo un buen partido, de ahí estuvo regular dos o tres partidos. Piero Quispe es el timón de Universitario, él juega bien, la ‘U’ no pierde, siempre lo he dicho, cuando ha jugado bien Piero Quispe la ‘U’ siempre ganó.

El actual entrenador de Vélez Sarsfield conversó en exclusiva con DT, donde recordó su paso por el Perú y no pudo evitar referirse a la actualidad de Christian Cueva.