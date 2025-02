Ver Corinthians vs. Universidad Central EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Neo Química Arena por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 26 de febrero de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 8:30 PM de Bolivia y 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica, mientras que FOX Sports lo pasará en Argentina. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

