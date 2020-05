El fútbol y la práctica de otros deportes fuera de casa fueron suspendidos desde hace varias semanas, desde que el Gobierno tomó medidas para combatir la propagación del coronavirus. Pensando en un posible retorno a tales actividades, el ministro de Salud, Víctor Zamora, habló esta tarde sobre ciertas condiciones que se debería cumplir, aunque evidenció que la prioridad es la vuelta de las actividades económicas.

Zamora habló, como primera medida, el distanciamiento, “pero si no puede mantenerse separados por la propia actividad, entonces tiene que haber una prueba de que uno no porta el virus”, aseguró el ministro, en el programa Fútbol como Cancha de RPP. “Tienes que tener un certificado de que no estás con el virus para no poner en peligro a tus compañeros o rivales”, añadió.

Asimismo, el ministro señaló que las pruebas moleculares sería lo más recomendable para volver al deporte. “Las otras medidas también son recomendables, como poner una mascarilla. Y si uno fuera absolutamente ortodoxo, también tendrían que ponerse lentes de protección, porque no solo se transmite por la boca, sino por los ojos.”, mencionó.

“En Perú no tenemos un protocolo aprobado para ningún deporte. Lo que hemos tenido es el acercamiento de la FPF (Federación Peruana de Fútbol), tambien lo ha tenido el Jockey Club, para averiguar sobre cuáles serian las condiciones para volver a operar. Tengo entendido que ambas organizaciones están siendo asesoradas a nivel nacional e internacional”, contó.

Aunque Zamora dejó en claro que el deporte es extraordinariamente positivo para la salud mental, reconoció que hay gente que se quedó sin empleo y ha tenido pérdidas rápidas en sus ahorros, por lo que “la prioridad está puesta en retomar las actividades económicas”.