El regreso del fútbol profesional peruano está cada vez más cerca y eso se puede confirmar tras las primeras pruebas de descarte de COVID-19 en trabajadores de la FPF. Agustín Lozano, presidente de dicha institucuión, así como sus funcionarios, pasaron los teste de rigor antes de reiniciar sus actividades en la Videna de San Luis.

“El retorno de las actividades continuará de manera progresiva, tomando en consideración los protocolos aprobados por el Gobierno a través del Instituto Peruano del Deporte”, anunció la FPF en sus redes sociales.

El segundo paso para el retorno de la Liga 1 será la reunión que sostendrán los presidentes de los clubes con el titular de la FPF, Agustín Lozano. En esta cita se establecerá el sistema del campeonato y la fecha para retornar a los entrenamientos.

Los funcionarios de la FPF pasaron sus pruebas para descartar el COVID-19. (FPF)

La FPF determinó que el torneo se juegue en Lima y se mantenga el puntaje de las seis fechas ya jugadas. Además habrá ascensos y descensos. “Puedo asegurar que ningún club se va a ver afectado ya que todo lo jugado tiene un valor. Ni Alianza Universidad ni otro equipo se sentirá mal ya que lo ganado en la cancha debe respetarse. Por otra parte, un torneo no tendría sentido si no hay descenso, por lo que aquí debe jugarse como está previsto”, comentó el titular de la FPF en Movistar Deportes.

“Las propuestas presentadas por los clubes han sido vistas, pero también tenemos que respetar lo dicho por el Ministerio de Salud, no se eligió Lima porque alguien saque o no ventaja. Jugar en Lima es darle el marco de seguridad deportiva, sino de la salud a cada uno de los participantes. Los clubes deben entender que no pasa por decisiones de personas, sino de análisis de coyuntura y elegir el escenario que nos pueda llevar a tener un torneo con resultados positivos”, señaló Agustín Lozano. Se supo que Lima fue elegida por recomendación del Ministro de Salud, Víctor Zamora.

VIDEO RECOMENDADO

Christian Cueva mostró su estado físico y los ejercicios con los que se prepara (Video. Instagram)

NO DEJES DE VER

El Comercio resuelve dudas sobre el coronavirus:

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

Más en DT: