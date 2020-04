Muestra su lado más solidario al salir a las calles a repartir alimentos a los más necesitados. Reimond Manco, alejado de las canchas por la cuarentena que hay en el país, apoyó a los pobladores de Lurín, en las zonas más golpeadas de la ciudad de Lima, ante la presencia del COVID-19 en en el Perú.

“Una imagen vale más que 1000 palabras, sigan sumándose gente, escriban al inbox para poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan, demostremos que somos un país unido”, escribió el volante en su cuenta de Instagram.

Reimond Manco recibió muchos comentarios y hasta críticas por salir a repartir alimentos y publicarlo. Ante esto el jugador respondió: “Mi gente, gracias por sus comentarios, llevo muchos años haciendo obras sociales... Nunca publique nada porque no me gusta”.

“Esta vez me animo porque quiero incentivar a que más personas puedan hacerlo... En estos momentos pienso que no es hora de criticar si no de apoyar ¡VAMOS PERÚ SI SE PUEDE!”, añadió.

El volante comentó que decidió salir él mismo a las calles porque las autoridades no llegan con ayuda a las zonas más vulnerables. Reimond Manco salió protegido con mascarilla y guantes, repartiendo casa por casa sin ocasionar aglomeraciones.

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Hay cura para la COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del COVID-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla.

La OMS recomienda evitar su uso, debido a que en esta pandemia, estos implementos puede escasear. Ahora, recuerde que si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.

MÁS EN DT

TE PUEDE INTERESAR