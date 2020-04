La presencia del coronavirus en nuestro país ha afectado a los clubes del fútbol peruano. Son varias las instituciones que pasan por una fuerte crisis económica y que buscan la manera de hacer frente a los problemas. Sport Boys es uno de los conjuntos que se ha resentido con la para en el balompié.

Los jugadores rosados no cobraron el sueldo correspondiente al mes de marzo y ya se cumplió el mes de abril. La directiva y los jugadores buscan llegar a un acuerdo y el club aseguró que, pese a los problemas, no se aplicará la suspensión perfecta de labores.

“Nosotros no vamos a aplicar la suspensión perfecta, creo que vamos a llegar a un buen acuerdo. Ya hemos mencionado esto a algunos jugadores. A pesar de que, por el bien de la institución, lo podríamos hacer. Pero no porque no lo sentimos bien. Creemos que podemos llegar a un acuerdo”, indicó en Radio Ovación el administrador del club Johan Vásquez.

El administrador de Sport Boys dijo que no se ha cancelado en su totalidad a todo el plantel porque hay facturas adelantadas que siguen hasta el día de hoy. “Al pararse la economía y el fútbol, las empresas que compran esas facturas que hacen el factoring y sus áreas legales se frenan. No hemos podido hacer la transacción por todo lo que está pasando”, declaró.

